Siria: Presupuse rachete israeliene au lovit un depozit de arme iranian (ONG)

- Liderul Hezbollah-ului libanez, Hassan Nasrallah, a declarat joi ca miscarea sa, angajata in conflictul sirian, a reusit sa se doteze cu 'rachete de inalta precizie', in pofida tentativelor Israelului de a-l impiedica in aceasta privinta prin lovituri aeriene efectuate in Siria, relateaza France…

- Aeroportul Internațional din Damasc a fost lovit de rachete lansate din Israel, a transmis agentia oficiala de presa Sana, citata de Agerpres. Atacul izraelian a declansat raspunsul apararii antiaeriene siriene. „Apararea noastra antiaeriana a raspuns unui atac israelian cu rachete impotriva aeroportului…

- Aproape trei sferturi dintre cetatenii germani se opun implicarii armatei germane intr-o operatiune militara in Siria, arata un sondaj de opinie efectuat de Institutul Civey, informeaza publicatia Die Welt, conform mediafax. Ursula von der Leyen, ministrul german al Apararii, analizeaza posibilitatea…

- O sursa militara siriana a declarat agentiei citate ca tintele se aflau in provinciile Tartous si Hama. SANA precizeaza ca avioanele israeliene s-au apropiat la mica inaltime, de la vest de capitala libaneza, Beirut. Organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului…

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters. OSDO afirma ca au avut loc 45 de lovituri aeriene,…

- Avioane israeliene au atacat marti pozitii militare din Siria, iar apararea antiaeriana siriana a reusit sa doboare cateva rachete, informeaza agentia oficiala de presa SANA, preluata de Reuters. Televiziunea de stat siriana afirma ca au fost doborate cinci rachete. O sursa militara siriana…

- Cel puțin opt luptatori afiliați regimului lui Bashar al-Assad au fost uciși ca urmare a unor lovituri aeriene care au avut loc langa o baza militara americana aflata in sud-estul Siriei, a afirmat luni ONG-ul ”Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului”.