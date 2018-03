Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel se vor intalni joi seara cu premierul britanic Theresa May, in marja summitului european de la Bruxelles, pentru a discuta cu precadere cazul otravirii unui fost spion rus pe teritoriul Marii Britanii, a comunicat joi Palatul Elysee,…

- Seful Statului "nu va vizita" standul Rusiei la Salonul Cartii, care anul acesta onoreaza reinnoirea literelor rusesti, potrivit anturajului presedintelui francez. "Presedintele nu va vizita standul oficial al Rusiei la salonul cartii (...) in contextul atacului de la Salisbury si in concordanta cu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat luni, in timpul vizitei sale in India, ca fiind "insuficiente" concesiile facute in Siria, "pe teren", de Rusia si regimul de la Damasc, dupa 15 zile de la adoptarea rezolutiei ONU asupra unui armistitiu, informeaza AFP. In cadrul acestei rezolutii adoptate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica omologului sau iranian Hassan Rohani, in timpul unei discutii telefonice, sa "exercite presiunile necesare" asupra regimului sirian, pentru a face sa inceteze atacurile considerate "aleatorii" contra populatiei din Ghouta Orientala, a anuntat…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin, omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au indemnat duminica, intr-o convorbire telefonica, la ‘continuarea eforturilor comune’ pentru punerea in aplicare a armistitiului in Siria si au convenit sa ‘intensifice schimbul de informatii’…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi aplicarea pe viitor a unor ”bariere de reglementare” privind cumpararea de terenuri agricole de catre straini in Franta, dupa recenta achizitionare a unor terenuri de grau de catre un investitor chinez, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ”Pentru mine,…

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Statele Unite au inarmat militiile kurde din Siria si ignora pozitia Turciei, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, intr-un interviu pentru postul Euronews, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.

- Mai multi ministri ai apararii din coalitia internationala antijihadista in Siria si Irak se reunesc marti la Roma pentru a discuta despre noua forma a actiunii lor comune si in special despre soarta luptatorilor gruparii Stat Islamic (SI) inchisi in Siria, relateaza AFP. "Lupta nu s-a incheiat", a…

- Salariul este calculat in funcție de economia fiecarei țari. Insa, sunt și cazuri cand politicienii au refuzat salariul de președinte, ori au luat și inca iau sume imense. Iata ce salarii au președinții și premierii din diferite țari ale lumii (sursa: omofon.ro): Donald Trump, președintele…

- Unul dintre cei doi militanti britanici ai organizatiei teroriste Stat Islamic a incercat sa ajunga in Turcia inainte de a fi capturat de fortele kurde din Siria, a informat, vineri, un membru al Fortelor , relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, urmeaza sa viziteze saptamana viitoare Orientul Mijlociu si Turcia pe fondul intensificarii tensiunilor in Siria, a anuntat joi Departamentul de Stat de la Washington, relateaza AFP. Una dintre principalele etape ale turneului sau, care se desfasoara de duminica…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat miercuri ca aproximativ 100 de jihadisti francezi au fost arestati catre fortele kurde care lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) in nord-estul Siriei, relateaza AFP si DPA, informeaza AGERPRES . ”Ni s-a spus ca circa o suta de jihadisti…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez va interveni", a declarat Belloubet in timpul unei emisiuni politice organizate de mass-media RTL, Le Figaro si LCI.Solicitata sa precizeze ce actiuni ar fi mai exact preconizate, ministrul a declarat doar…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO demararea discutiilor in cadrul aliantei in urma controversatei interventii turcesti in nordul Siriei impotriva unei militii kurde sustinute de Washington, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Organizatia jihadista Stat Islamic (SI) in Irak si Siria este 'infranta aproape in totalitate', victoria militara va interveni 'in urmatoarele saptamani', iar prioritatea este acum reconstructia, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. 'Astazi, datorita eforturilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Theresa May vor anunta joi, cu ocazia summitului franco-britanic de la Londra, un 'nou tratat' pentru 'completarea acordurilor de la Touquet', privind gestionarea migrantilor care vor sa ajunga în Regatul Unit, au…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, despre propunerea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, ca intelege ca aceasta nu are un profil profesional "tocmai remarcabil", mentionand ca se constata "o degradare a fiecarei oferte de la o nominalizare la alta", conform…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat marti ca Palestina ramâne cea mai importanta problema pentru lumea islamica, potrivit Press TV, relateaza agentia Xinhua. Dupa prabusirea gruparii teroriste Stat Islamic (SI) în Siria si în Irak, problema Palestinei si-a recapatat importanta…

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- Pe de alta parte, Marian Oprisan si Liviu Dragnea au fost mereu adversari, prin urmare era de asteptat ca cei doi sa nu ajunga la o solutie. Presedintele PSD a pornit, inca de ieri, in turneu electoral in zona Moldovei. Seful social-democratilor a facut deja prima oprire in Vrancea, iar astazi participa…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat marti, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau iranian Hassan Rohani, "preocuparea" fata de "numarul de victime legate de manifestatiile" care au loc de mai multe zile in Iran si a lansat un apel "la retinere si la calm", a anuntat presedintia…