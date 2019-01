Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a confirmat joi ca retragerea trupelor americane din Siria va avea loc, el negand orice 'contradictie' in strategia presedintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Important! Toți clienții RCS&RDS…

- Decizia SUA de a a-si retrage trupele din Siria nu va pune in pericol eforturile Washingtonului de a contracara amenintarile din regiune venite din partea Iranului si a ISIS, sustine Secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, relateaza News.ro.Pompeo se afla in Iordania, in prima…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, incepe marti un turneu de o saptamana in Orientul Mijlociu, cu o prima oprire la Amman, pentru a transmite un mesaj aliatilor arabi ai SUA in privinta luptei contra gruparii teroriste Stat Islamic (SI), dupa anuntata retragere de trupe din Siria, si pentru…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a adaugat duminica o noua conditie la retragerea trupelor americane din Siria, conform careia Turcia trebuie sa protejeze kurzii, aliati ai Statelor Unite, relateaza BBC.

Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Mediafax care citeaza…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Reuters, potrivit…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

