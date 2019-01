Siria: Poliţia militară rusă a început misiunea de patrulare în regiunea Manbij, în apropiere de graniţa cu Turcia Politia militara rusa a inceput marti sa patruleze in imprejurimile orasului sirian Manbij, o zona care s-a aflat anterior sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA, a indicat marti un purtator de cuvant al acestei forte, citat de AFP. Rusii intervin in sprijinul trupelor guvernamentale siriene care au fost recent desfasurate la Manbij, in provincia Alep (nord), in apropiere de frontiera cu Turcia. Combatantii kurzi, de teama unei ofensive turce, au cerut regimului de la Damasc sa-si desfasoare trupele la Manbij la sfarsitul lunii decembrie, dupa anuntul surpriza al presedintelui american… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

