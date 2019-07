Stiri pe aceeasi tema

- Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul lunii aprilie bombardamentele asupra provinciei Idlib, unde traiesc circa trei milioane de persoane, si asupra zonelor adiacente in provinciile limitrofe Alep, Hama si Latakia. Noua persoane, intre care trei copii,…

- Acest nou bilant creste la peste 120 numarul luptatorilor ucisi in ambele tabere incepand de miercuri seara, conform OSDO.De la sfarsitul lui aprilie, regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat loviturile asupra provinciei Idlib si a imprejurimilor…

- Oleoducte submarine conectate la o rafinarie in orasul Banyas din vestul Siriei au suferit acte de sabotaj comise cu ajutorul unor tari straine, a acuzat luni un inalt responsabil sirian, citat de France Presse potrivit Agerpres. Fara a-i numi pe presupusii autori ai acestor acte sau tarile…

- Potrivit OSDO, civilii au murit joi in bombardamente lansate de regimul sirian in sudul provinciei Idleb si in nordul provinciei vecine Hama, in timp ce 21 de rebeli si jihadisti au fost ucisi in raiduri aeriene siriene si rusesti.Printre luptatorii ucisi se afla jihadisti ai gruparii Hayat…

- Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cei 12 civili au murit in raiduri efectuate in cursul noptii asupra orasului Maaret al-Noomane. OSDO a numarat de asemenea 18 raniti. Atacul a vizat o piata din regiune, potrivit organizatiei non-guvernamentale, care nu a fost in masura…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene incalca un acord de incetare a focului in provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews potrivit mediafax. Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia…

- Aceasta reuniune ar urma sa se desfasoare cu usile inchise vineri, de la ora 14.00 GMT, iar cu acest prilej va fi prezentata o informare privind situatia umanitara din aceasta provincie, potrivit mai multor surse.Peste 150.000 de persoane au fugit intr-o saptamana din sectoarele controlate…

- Potrivit organizatiei, printre victime se afla si patru femei. Cele 12 persoane au murit in urma unor atacuri aeriene in mai multe orase si sate din provinciile Idlib si Hama. Potrivit aceleiasi surse, atacurile reprezinta o incalcare a unui armistitiu incheiat acum opt luni. „Atacurile au crescut…