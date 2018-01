Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Situata la est de Damasc, langa orasul Harasta, "Directia de blindate", unde s-ar afla aproximativ 250 de militari, a fost incercuita de la 31 decembrie de catre jihadistii din Jabhat Fateh al Sham, fostul Front al-Nusra (ex-afiliatul sirian al al-Qaida) si de catre rebeli islamisti."Unitati…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, relateaza site ul postului France 24, preluat de Romania TV.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, printre victime…

- Cel putin 12 civili, intre care patru copii, au fost ucisi in Siria in raiduri aeriene vizand ultimele redute ale gruparii Statul Islamic in estul tarii, a relatat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Bombardamentele, efectuate duminica seara in provincia…

- Manifestatii sporadice, care au degenerat pe alocuri in violenta, au avut loc duminica seara in mai multe orase din Iran, inclusiv la Teheran, in pofida apelului la calm lansat de presedintele Hassan Rohani, releva luni presa si retelele sociale iraniene, citate de AFP, potrivit Agerpres. La…

- Pe final de an, unele structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au scos locuri la concurs cu recrutare din sursa externa. La nivelul Jandarmeriei buzoiene sunt deblocate pentru a fi ocupate din sursa externa doua posturi. Unul este de ofiter specialist III, in tehnologia informatiei,iar celalalt…

- Evacuarile medicale au inceput intr-o suburbie a capitalei Siriei, Damasc, controlata de rebelii sirieni, a anuntat Crucea Rosie citata de BBCNews. Intr-un tweet, acesta a spus ca pacientii "critici" au fost mutati din zona Ghouta de Est in capitala.

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul ...

- O noua runda de negocieri de pace intre regimul de la Damasc si rebelii sirieni s-a deschis joi la Astana, capitala Kazahstanului, vizand sa contribuie la reglementarea conflictului cu progrese concrete, in contextul in care procesul politic de la Geneva se afla in blocaj, transmite AFP, scrie agerpres.ro. …

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a anunțat, miercuri, dupa ședința conducerii instituției, ca a renunțat sa achizitioneze un aparat detector de explozibil, aflat pe lista dotarilor independente si a altor cheltuieli asimilate, pentru anul viitor. Motivul pentru care forul legislativ a renunțat…

- Saizeci si cinci de jurnalisti au fost ucisi in lume in 2017, dintre care cincizeci profesionisti, sapte "jurnalisti-cetateni" (bloggeri) si opt "colaboratori mass-media", potrivit bilantului anual publicat marti de Reporteri fara Frontiere (RSF), citat de agentia France Presse si Agerpres.

- Sesiunea de toamna a Parlamentului se va încheia pe data de 22 decembrie 2017. Decizia a fost luata în cadrul ședinței de ieri a Biroului permanent, care va propune plenului Parlamentului hotarârea pentru aprobare. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare…

- Israelul a desfasurat sambata noi lovituri aeriene in Fasia Gaza, ca raspuns la tirul cu rachete tras din aceasta enclava, gruparea islamista palestiniana Hamas spunand ca doi militanti din randurile sale fiind ucisi in bombardament, potrivit Reuters.

- Rebelii au atacat o baza a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Congo, omorând cel puțin 14 militari ai ONU și ranind alte 50 de persoane. „Este un atac foarte mare, cu siguranța cel mai rau în amintirile recente", a spus un purtator de cuvânt al ONU,…

- Parlamentarii USR intentioneaza sa atace la Curtea Constitutionala o propunere legislativa initiata de doi deputati PSD si unul de la ALDE, introdusa joi in mapa Biroului permanent al Camerei Deputatilor, daca aceasta va fi adoptata, a anuntat, miercuri, presedintele Uniunii,

- Politistii tulceni au inceput cercetarile dupa ce noua caini au fost ucisi in incinta unei societati comerciale din localitatea Jurilovca, un barbat in varsta de 60 de ani fiind principalul suspect in acest caz.

- I-AM AJUTAT SA FIE APROAPE DE CEI DRAGI, DE SARBATORI Poliția Romana a adus in țara romani care erau condamnați la executarea unor pedepse. 4 barbați au fost aduși din Germania, Italia și Portugalia, de polițiștii Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala, pentru a-și…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Cel puțin 53 de civili au fost uciși în bombardamente ale aviației ruse asupra localitații Al-Shafah, în estul Siriei. Multe dintre victime sunt copii, potrivit marturiilor adunate de activiviștii pentru drepturile omului, relateaza BBC. Satul se afla în provincia Deir…

- Cel puțin 34 de civili, intre care 15 copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Raidurile aeriene,…

- Cel putin 235 de oameni au murit, iar peste 100 au fost raniti, in urma unui atac care a avut loc in nordul peninsulei Sinai din Egipt. Potrivit informatiilor, atentatul a vizat o moschee frecventata de sufiti, o secta a islamului.

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost prins, de politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica Vaslui, in timp ce comercializa in mod ilegal materiale pirotehnice. "In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca minorul detinea, in mod ilegal, 12.000 de petarde. In cauza sunt efectuate…

- Majoritatea republicana din Senatul american a adaugat abrogarea obligației universale de achiziție a unei asigurari de sanatate la proiectul sau de reforma privind sistemul fiscal, o noua tentativa de indeplinire a unei promisiuni electorale a lui Donald Trump, pana in prezent eșuata, relateaza…

- Cel puțin 31 de polițiști și militari afgani au fost uciși luni intr-o serie de atacuri ale talibanilor asupra unor puncte de control, conform unui bilanț al pierderilor prezentat marți de oficiali afgani, potrivit AFP.

- Un tanar de 25 de ani din Arad este cercetat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale pentru comiterea infracțiunii de furt. „In fapt, la data de 9 noiembrie a.c., in timp ce se afla in incinta unui complex comercial din municipiu, tanarul de 25 de ani din Arad, profitand de neatenția…

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…

- – luna trecuta, ciobanii Costel Calinciuc (38 de ani) și Doru Constantin Olaru (28 de ani), ambii originari din Bacau, au fost uciși cu bestialiate pe un camp aflat in apropiere de Torino, Italia – bacauanii pazeau 600 de oi și se pare ca au intrat in conflict cu alți ciobani italieni, dupa ce ar […]…

- Sedinta extraordinara de Guvern, care era programata sa aiba loc vineri si in cadrul careia urmau sa fie aprobate o serie de masuri fiscal bugetare, s a amanat pentru luni, 6 noiembrie, potrivit Biroului de presa al Executivului, citat de Agerpres.ro. Ora sedintei Executivului va fi comunicata in timp…

- Televiziunea oficiala a anunțat, potrivit EFE, ca forțele armate au reușit sa "elibereze" Deir Ezzor dupa anihilarea unui numar mare de extremiști și distrugerea armelor și echipamentelor acestora.Observatorul sirian pentru drepturile (OSDO), o organizație neguvernamentala siriana cu sediul…

- Un bombardament al forțelor guvernamentale siriene asupra unei școli a ucis marți cel puțin 10 oameni, dintre care cinci copii, informeaza organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citata de de DPA. Alți 15 civili au fost raniți. Ținta atacului a fost…

- Doi ciobani romani si-au pierdut viata in urma unei crime care a socat Italia. Doru Constantin Olaru (28 de ani) si Costel Calinciuc (38 de ani) se pare ca si-au inceput seara de luni intr-o atmosfera placuta, conform postarilor de pe paginile lor de Facebook. La miezul noptii rulota in care locuiau…

- La data de 25 octombrie in cadrul cercetarilor intr-un dosar penal, privind savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta inregistrata inițial cu autor necunoscut, polițiștii Postului de Poliție Magura Ilvei au identificat un barbat, de 27 ani și un tanar, de 16 ani, ambii banuiți de comiterea…

- Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au fost secretarii Patriarhului Pavel al Constantinopolului, in vremea imparatului Constanțiu (336-371), primul fiind citeț, iar al doilea ipodiacon la catedrala Sfanta Sofia.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 731 de persoane, 106 autovehicule și 62 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, transmite IGPR. In urma schimbului suplimentar de informatii…

- Sase oameni au murit, iar alti cinci sunt in stare grava la spital, dupa ce un SUV a intrat in multime in urma coliziunii cu un alt automobil, scrie РИА Новости. Accidentul a avut loc la Harkov.

- Papa Francisc a proclamat duminica, intr-o ceremonie in piața Sf. Petru din Vatican, 35 de noi sfinți, intre care 30 de martiri uciși in Brazilia in secolul al 17-lea de catre olandezi calviniști și trei adolescenți mexicani uciși in secolul al 16-lea, reflecții ale istoriei sangeroase a evanghelizarii…