Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane au nevoie de evacuare medicala de urgenta in partea controlata de rebeli din Ghouta Orientala, tinta de trei saptamani a unei ofensive devastatoare a regimului sirian, potrivit Natiunilor Unite, relateaza AFP. 'Peste o mie de persoane trebuie evacuate de urgenta din enclava…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat, sambata, pentru news.ro, ca un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc de pe strada Aleea Plopilor din municipiul Galati, mai multe echipaje fiind trimise la locul interventiei. Proprietarul…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Regimul sirian a cucerit mai mult de jumatate din enclava rebela Ghouta Orientala, unde a lansat la 18 februarie o ofensiva insotita de bombardamente devastatoare, a anuntat miercuri Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. 'Fortele regimului sirian controleaza mai mult…

- Coordonatorul ONU pe probleme umanitare in Siria, Ali al-Za'tari, i-a cerut joi guvernului sirian sa respecte un armistitiu in Ghouta Orientala pentru a permite accesul unui convoi cu ajutoare in enclava asediata, constand in materiale medicale ce nu au putut ajunge luni, relateaza miercuri agentia…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din Ghouta au ucis…

- Numarul oamenilor strazii cazati in adaposturile special amenajate de autoritatile locale a crescut in ultimele zile, in urma ninsorilor si gerului. Un numar de 29 de oameni ai strazii au fost internati la Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost din Galati, de la declansarea codurilor de vreme…

- In Monitorul oficial de joi 01 Martie 2018 a fost publicat OUG nr. 8 din 22 februarie 2018 - Ordonanța de urgența privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatați. Se remarca o corectie adusa calculului de concedii medicale - art. IV din Ordonanta!Actul normativ analizat astazi aduce mai multe…

- Numarul oamenilor strazii cazati in adaposturile special amenajate de autoritatile locale a crescut in ultimele zile, in urma ninsorilor si gerului, in unele orase din tara fiind nevoie de marirea capacitatii prin suplimentarea numarului saltelelor utilizate. *** PRAHOVA Zeci de persoane au fost cazate…

- Un numar de aproximativ 40 de camioane incarcate cu ajutoare umanitare sunt gata sa plece la Douma, in Ghouta Orientala, langa Damasc, a declarat miercuri Mark Lowcock, secretar general-adjunct pentru afaceri umanitare, informeaza AFP. Dupa adoptarea, sambata, a unei rezolutii ce solicita aplicarea…

- Un numar de aproximativ 40 de camioane incarcate cu ajutoare umanitare sunt gata sa plece la Douma, in Ghouta Orientala, langa Damasc, a declarat miercuri Mark Lowcock, secretar general-adjunct pentru afaceri umanitare, informeaza AFP. Dupa adoptarea, sambata, a unei rezolutii ce solicita…

- Doua persoane cu probleme medicale au fost internate, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, dupa ce lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au intervenit in sprijinul lor cu o senilata primita din judetul Mures. Purtatorul de…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;SF. APOSTOL ANDREI" Constanta asigura permanenta actului medical, fara niciun fel de sincope, indiferent de conditiile meteo.Potrivit purtatorului de cuvant al SCJU Constanta, Crina Kibedi, de ieri, ora 10.00 pana astazi, ora 10.00, la UPU au fost adusi 264…

- Cinci persoane au fost ranite,. intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Kremlinul a afirmat ca functionarea unei rute de evacuare, deschisa cu ajutorul Rusiei, din enclava siriana Ghouta Orientala va depinde de fortele rebele, pe care le acuza ca tin ostatici civili si saboteaza calea de evacuare, relateaza agentia Reuters. Rusia, care sustine guvernul sirian, a ordonat…

- ONU a confirmat marti reluarea luptelor in Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, in pofida anuntarii de catre Moscova a unui armistitiu umanitar zilnic, relateaza AFP. "Constatam ca luptele continua in timp ce eu va vorbesc, ceea ce face imposibila trimiterea unor convoaie cu ajutoare", a declarat…

- Vremea este foarte inselatoare, iar situatia este din ce in ce mai grava in majoritatea tarii. Nu doar ca exista risc de avalansa, de accidentare si chiar pericol de moarte la temperaturi foarte scazute, dar exista si posibilitatea sa ramai blocat in localitatea ta si sa nu dispui de surse.

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Un spital din capitala siriana Damasc a fost atacat, vineri, cu rachete de catre militanti islamisti din regiunea Ghouta de Est, iar sectiile de chirurgie si de terapie intensiva au fost grav avariate, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. Nu exista deocamdata informatii…

- Peste 400 de civili au fost ucisi in cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei intreprinse de regimul sirian si aliatul sau rus in Ghouta Orientala, enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a anuntat joi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de AFP.…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 40, dupa confirmarea unui nou caz, un barbat de 59 de ani din Suceava. Un nou deces provocat de gripa a fost anuntat marti seara, fiind vorba despre un barbat de 59 de ani din judetul Suceava. Barbatul avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marti "profund ingrijorat"in fata escaladarii violentei in Ghouta Orientala, enclava rebela din Siria care este supusa de fortele guvernamentale unor bombardamente sangeroase, transmite AFP. "Secretarul general este profund ingrijorat in fata…

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.

- Astazi, 20 februarie, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgența a avut o ședința de lucru cu șeful Biroului relații cu diaspora din Republica Moldova, comunica Noi.md. Scopul intrunirii a fost de a crea o relație de comunicare intre IGSU și cetațenii Republicii Moldova stabiliți…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare dezvoltare si inovare, insa numai daca angajatorul…

- Vremea capricioasa trimite gorjenii pe patul de spital. Sectia de Boli Infectioase a devenit aproape cea mai aglomerata din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta. In fiecare zi, se prezinta aproximativ 50 de persoane cu viroze respiratorii. Num...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a acționat in anul 2017 la peste 4700 de acțiuni, ceea ce reprezinta 13 evenimente pe zi. De asemenea, prin intervențiile sale, ISU Vrancea a salvat 69 de persoane și bunuri in valoare de 68 milioane lei, in cele…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Regimul sirian a negat inca o data miercuri ca a recurs la arme chimice in conflict, dupa acuzatii impotriva fortelor sale in legatura cu un atac chimic asupra unei enclave a rebelilor in apropiere de Damasc, transmite AFP. "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea…

- Doua persoane nevaccinate s-au imbolnavit de gripa sezoniera saptamana trecuta, acestea fiind primele cazuri de gripa confirmate din judetul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, Gabriela Gogiu. Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de…

- Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la Exatlon. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Din pacate, luni seara, echipa „Faimoșii” au fost nevoiți sa lupte impotriva „Razboinicilor” , fara Claudia Pavel…

- Unitatea de Primiri Urgente este sufocata de pacientii ale caror afectiuni sunt de competenta medicului de familie si care aleg aceasta varianta pentru a beneficia de investigatii de specialitate rapid si gratuit.

- Codul Fiscal prevede categorii de persoane care nu sunt obligate sa plateasca CASS si beneficiaza automat de servicii medicale gratuite in sistemul de sanatate public. Lista a fost completata anul trecut. Conditia este insa sa nu obțina venituri pentru care se platește CASS și care sunt mai mari de…

- Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Luiza Danila. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, un echipaj…

- Trei tineri din comuna Homocea au ajuns la spital, in cursul dimineții de miercuri, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Toți cei trei au 22 de ani și au fost internați in cadrul Secției Chirurgie, avand multiple traumatisme. „T.G., barbat in varsta de 22 de ani, din comuna…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- La nivel național, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au asigurat masurile de ordine publica la peste 150 de evenimente organizate cu prilejul Revelionului, la care au participat peste 300.000 de persoane. In acest context, nu au fost raportate incidente majore, de natura a afecta grav ordinea…

- La data de 28 decembrie 2017, in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate intr-un scandal. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmi, care au intervenit pentru aplanarea…

- Purtatorul de cuvant al Biroului serifului din districtul Pierce a anuntat ca exista "mai multe decese", dar nu a putut furniza numarul exact al acestora. De asemenea, 77 de persoane au fost transportate in spitale din districtele Pierce si Thurston. Patru dintre ele au suferit leziuni grave, conform…

- Incendiul s-a produs in timp ce autobuzul circula in localitatea Sacel. Soferul a observat in timp ce conducea ca a luat foc motorul, a coborat impreuna cu oamenii din autobuz si a chemat pompierii. Pompierii din cea mai localitate, orasul Saliste, au sosit imediat si au stins incendiul.…

- Zece persoane necesita îngrijiri medicale, iar o alta este încercarata, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autocar, în comuna Bârsanești din județul Bacau. Un microbuz s-a ciocnit, astazi, cu un autocar în comuna Bârsanești din județul Bacau, autoritațile intrând…

- Sase persoane, intre care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie in care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la Urgenta spitalului din localitate pentru investigatii si ingrijiri…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranite, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne.…