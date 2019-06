Siria: Parlamentul aprobă concesionarea celui mai mare port, Tartus, societății rusești Stroytransgaz, controlată de oligarhul Ghenadi Timcenko Parlamentul sirian a adoptat miercuri un proiect de lege care încredințeaza gestionarea și expansiunea portului comercial Tartus, cel mai mare al țarii, unei companii rusești, pentru o perioada de 49 de ani, scrie agenția oficiala de presa Sana, preluata de AFP.



Damasc a dezvaluit în aprilie acest acord cu societatea rusa Stroytransgaz (STG). Moscova, care susține militar puterea siriana, joaca un rol economic important în aceasta țara, care ar urma sa creasca odata cu reconstruirea acestei țari devastate de razboiul care a început în 2011.



