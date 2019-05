Stiri pe aceeasi tema

- 13 pasageri din zona de coada a aeronavei Sukhoi Superjet 100, care a luat foc pe aeroportul din Șeremetievo din Moscova, au fost uciși din cauza incercarilor altor pasageri de a-și recupera bagajele de mana, potrivit Interfax. Martorii oculari sustina ca atunci cand avionul a lovit pista și s-a aprins,…

- Peste 370.000 de persoane au murit de la inceputul razboiului din Siria care intra vineri in al noualea an, conform unui bilant al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie agerpres.ro.Printre victime, 112.623 au fost civili, dintre care peste 21.000 de copii si 13.

- Mai mulți civili au murit in provincia siriana Idlib, dupa ce aviația ruseasca a atacat zona, prima data dupa acordul incheiat in septembrie intre Moscova și Ankara. „In cursul ultimelor 24 de ore, avioanele rusesti au efectuat zeci de raiduri contra mai multor regiuni din provincia Idlib, printre care…

- Turcia si Rusia discuta despre crearea unui 'centru de coordonare' in provincia siriana Idlib, ultimul bastion al opozitiei care scapa controlului regimului de la Damasc, a indicat un ministru turc, citat joi de AFP. 'Lucram la crearea unui centru de coordonare comun',…

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "In cursul ultimelor…

- Trei ore si jumatate petrecute in fiecare zi in fata televizorului afecteaza memoria verbala a persoanelor cu varste de peste 50 de ani, potrivit unui studiu publicat in jurnalul Scientific Reports. Concluziile acestei cercetari indica faptul ca obiceiul de a privi la televizor ar trebui sa…