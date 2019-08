Siria: Organizaţia Stat Islamic promite să îşi intensifice atentatele împotriva coaliţiei internaţionale şi a kurzilor In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei in urma ofensivei Fortelor democratice siriene (FDS) dominate de luptatori kurzi si sustinute de coalitia internationala antijihadista. Dar luptatorii SI si ai 'celulelor in adormire' sunt inca raspanditi in mai multe regiuni ale tarii. Conform unui raport recent al Pentagonului, SI este pe cale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia unui vehicul capcana a ucis cinci persoane miercuri, intre care trei copii, intr-un oras controlat de fortele kurde, in nord-estul Siriei, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP citat de agerpres. Vehiculul a explodat in apropiere de postul de control…

- Potrivit unui raport al unui grup de observare al Departamentului american de Aparare, in Siria are loc o revenire a Statului Islamic, la cateva luni dupa ce Donald Trump a declarat ca gruparea a fost invinsa in totalitate.

- Gruparea Statul Islamic (SI) este pe cale sa reapara in Siria in timp ce Statele Unite isi retrag trupele din aceasta tara, a indicat marti intr-un raport un inspector general al Pentagonului, relateaza AFP.

- Distrugatorul britanic HMS Duncan a ajuns în Golful Persic, fiind a doua nava de razboi trimis de Londra în regiune pentru a asigura securitatea navele comerciale britanice în contextul amplificarii tensiunilor cu Iranul dupa capturarea unui tanc petrolier britanic, informeaza postul…

- Iranul va securiza Strâmtoarea Hormuz și nu va permite niciun fel de perturbare a transportului maritim în respectiva regiune, a declarat Abbas Araqchi, adjunctul ministrului iranian de Externe, potrivit Mediafax citând Reuters. Declarația oficialului iranian a fost facuta marți,…

- SUA au cerut Germaniei sa sprijine lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI) cu trupe terestre pentru sustinerea Fortelor democratice siriene (SDF) conduse de kurzi in nord-estul Siriei, relateaza duminica dpa. James Jeffrey, trimis special al SUA pentru Siria si coalitia anti-SI, vrea ca guvernul…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a desemnat vineri pe Mark Esper in functia de secretar al Apararii, a anuntat Casa Alba, intr-un context de tensiuni exacerbate cu Iranul, noteaza AFP. Numirea lui Mark Esper, care l-a inlocuit marti pe Patrick Shanahan, ca secretar interimar, trebuie sa fie validata…

- Corespondentul AFP a vazut 17 autobuze care transportau femei si copii parasind tabara suprapopulata, care adaposteste in special familiile cu legaturi cu gruparea Statul Islamic.Aceste femei si copii urmeaza sa fie transportati in regiunile Raqqa et Tabqa, in nordul Siriei, unde se vor…