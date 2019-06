Stiri pe aceeasi tema

- Lovituri aeriene comise de avioane ale regimului sirian au ucis duminica 12 civili, in provincia Idlib, ultimul bastion jihadist in nord-vestul tarii, potrivit unei organizatii neguvernamentale, citate de AFP.

- Aproximativ 25 de lovituri aeriene au vizat vineri pozitii ale rebelilor in nordul Siriei, in cadrul actualei campanii militare ce are drept scop infrangerea militantilor ultraradicali in ultimele lor bastioane, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia Xinhua…

- Un spital subteran din provincia siriana Idlib, bombardata de catre regim si aliatul sau rus, a fost scos din serviciu duminica de loviturile aeriene imputate Rusiei, au indicat o organizatie neguvernamentala medicala si Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP. Printre…

- Cel putin 12 civili au fost ucisi in urma unor atacuri ale fortelor guvernamentale sustinute de forte armate ruse in nord-vestul Siriei, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul in Marea Britanie, potrivit France 24, citeaza mediafax.ro.

- Sapte civili, dintre care trei copii, au fost ucisi joi in nord-vestul Siriei de tiruri cu rachete ale regimului ce au vizat un catun si o tabara de refugiati din provincia Idlib, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. ″In…

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "In cursul ultimelor…