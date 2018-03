Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 34 de civili au fost ucisi duminica in bombardamentele regimului sirian asupra regiunii rebele Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, a anuntat la Beirut Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia France Presse. Directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, a precizat pentru…

- Operatiunea militara impotriva enclavei rebele din Ghouta Orientala "trebuie sa continue", a avertizat duminica presedintele sirian, Bashar Al-Assad, ale carui forte o cucerit mai mult de un sfert din acest fief al insurgentilor, relateaza AFP. Sustinut de Rusia, regimul Bashar Al-Assad nu si-a ascuns…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covârsitoare pentru suferinta umana sfâsietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul

- Armata siriana "a avansat pe mai multe directii" in enclava insurgentilor Ghouta Orientala, a anuntat duminica o sursa militara, citata de agentia de presa oficiala Sana, in conditiile in care regimul de la Damasc tocmai a realizat o strapungere spectaculoasa in acest bastion al insurgentilor, informeaza…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului va organiza vineri la Geneva "o dezbatere urgenta" privind situatia umanitara din enclava siriana Ghouta Orientala, dezbatere ce are loc la cererea Marii Britanii, a anuntat un purtator de cuvant al ONU, citat de AFP. Dezbaterea va incepe la ora locala…

- ONU spera sa poata livra ajutoare umanitare in orasul Duma, in enclava rebela Ghouta Orientala, "in cateva zile", insa considera ca armistitiul de cinci ore zilnic propus de Moscova "nu este suficient", relateaza AFP. "In cateva zile, ar trebui sa putem intra in Ghouta Orientala (...)…

- E iadul pe pamant. Asta a spus secretarul general al ONU despre Ghouta Orientala, regiunea siriana devastata de bombardamente. 10 zile de atacuri aeriene au facut aproape 600 de morti. Azi ar fi trebuit sa fie prima zi de liniste. Cinci ore fara explozii. Dar, n-a fost liniste. Armistitiul anuntat de…

- Kremlinul a afirmat ca functionarea unei rute de evacuare, deschisa cu ajutorul Rusiei, din enclava siriana Ghouta Orientala va depinde de fortele rebele, pe care le acuza ca tin ostatici civili si saboteaza calea de evacuare, relateaza agentia Reuters. Rusia, care sustine guvernul sirian, a ordonat…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Rusia a denuntat luni o “provocare” dupa informatiile privind un presupus atac chimic in Siria.“Exista deja informatii false in mass-media cu privire la utilizarea clorului ieri (duminica) si in aceasta dimineata (luni) in Ghouta Orientala.

- Principalele grupari rebele care controleaza Ghouta Orientala, tinta unei campanii de bombardamente sângeroase a regimului sirian, s-au angajat sa respecte armistitiul umanitar cerut de o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza duminica AFP. Potrivit Observatorului…

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Aproximativ 200 de persoane au manifestat joi in fata consulatului general al Rusiei din Istanbul pentru a denunta campania sangeroasa pe care o intreprinde regimul sirian in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Manifestantii, cei mai multi fiind sirieni refugiati in Turcia, au scandat…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP.'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile din Siria,…

- Atacurile aeriene si chimice impotriva civililor din Siria "trebuie sa inceteze imediat", a declarat joi Departamentul de Stat al SUA, acuzand regimul condus de Bashar Al-Assad, dar si aliatul rus al acestuia, transmite AFP. "Statele Unite sunt extrem de preocupate de escaladarea violentei la Idlib",…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam. Coreea de Nord "a continuat…

- Opozitia siriana nu va participa la negocierile de pace de la Soci, saptamana viitoare, a anuntat sambata la Viena un purtator de cuvant, citat de Reuters. Yahya al-Aridi a sustinut ca guvernul de la Damasc si aliatul acestuia, Rusia, nu au oferit angajamentele necesare, iar conferinta de la Soci…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- „Ramura de maslin” sau Turcia contra Statelor Unite in nordul Siriei Intervenția Turciei in Siria divide inca o data Occidentu. Principalul beneficiar este Rusia, care iși vede influența crescand in regiune și in relațiile cu Turcia. Puncte cheie: Operatiunea militara „Ramura de maslin",…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta ''responsabilitatea'' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP. ''Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii,…

- Noua civili sirieni au fost ucisi luni in bombardamente ale insurgentilor asupra centrului istoric al Damascului, a anuntat televiziunea de stat siriana, citand o sursa din politia capitalei, informeaza Reuters. Alte 21 de persoane au fost ranite in bombardamentele asupra cartierelor Bab Touma si…

- Rusia a cerut enclavei kurde de la Afrin, din nord-vestul Siriei, sa treaca sub controlul Damascului, pentru a evita astfel atacurile armatei turce, transmite Associated Press, cu referire la trei reprezentanți ai YPG (Unitatile kurde de auto-aparare). In special, agenția il citeaza pe Badran Cia, consilier…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…

- O noua runda de negocieri de pace intre regimul de la Damasc si rebelii sirieni s-a deschis joi la Astana, capitala Kazahstanului, vizand sa contribuie la reglementarea conflictului cu progrese concrete, in contextul in care procesul politic de la Geneva se afla in blocaj, transmite AFP, scrie agerpres.ro. …

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Ksenia Sobceak, principalul contracandidat al lui Vladimir Putin la alegerile din martie 2018 (foto: The Independent) La 18 martie 2018 vor avea loc alegeri prezidentiale in Federatia Rusa, in conditiile unei conduceri autoritare a statului din partea presedintelui Vladimir Putin, a izolarii internationale…

- Presedintele Siriei Bashar al-Assad a atacat luni in mod violent Franta, pe care a acuzat-o de ”sustinerea terorismului” si a apreciat ca Hexagonul ”nu are dreptul sa vorbeasca despre pace” in Siria, relateaza AFP, citat de News.ro . Critica sa virulenta intervine la cateva zile dupa ce Parisul a acuzat…

