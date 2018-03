Stiri pe aceeasi tema

- ONU spera sa poata livra ajutoare umanitare in orasul Duma, in enclava rebela Ghouta Orientala, "in cateva zile", insa considera ca armistitiul de cinci ore zilnic propus de Moscova "nu este suficient", relateaza AFP. "In cateva zile, ar trebui sa putem intra in Ghouta Orientala (...) Am fost informati…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca intentioneaza sa reduca la jumatate saracia din tara in urmatorii sase ani, in cadrul discursului sau anual despre starea natiunii, in Moscova, s...

- Organizatorii Mondialului din Rusia sunt pe cale sa ia o decizie fara precedent inainte de turneul final: marijuana, cocaiana, dar și alte droguri, ar urma sa fie permise la Mondialul din Rusia. Conform presei de la Moscova, suporterii care vor asista la partidele de la Mondialul din Rusia vor putea…

- Un numar de aproximativ 40 de camioane incarcate cu ajutoare umanitare sunt gata sa plece la Douma, in Ghouta Orientala, langa Damasc, a declarat miercuri Mark Lowcock, secretar general-adjunct pentru afaceri umanitare, informeaza AFP. Dupa adoptarea, sambata, a unei rezolutii ce solicita aplicarea…

- Confruntari armate la sol continuau miercuri in partea rebela a Ghoutei de Est, in pofida armistitiului umanitar decretat de Rusia in Siria, iar Moscova a dat din nou vina pe grupari insurgente, relateaza AFP. Aceasta ”pauza” cotidiana de cinci ore - de la ora locala 9.00 (si ora Romaniei) la ora…

- Problemele cu care Rusia se confrunta nu vin doar din exterior, din cauza politicii agresive pe care președintele Vladimir Putin o abordeaza, cauzand panica statelor vestice. In timpul iernii, rușii se confrunta direct cu temutul „general iarna”, dar Moscova are metode bine puse la punct de a face fața…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca ajutorul umanitar va fi livrat in enclava siriana Ghouta Orientala folosind un "coridor umanitar" creat cu ajutorul Rusiei, relateaza Reuters. Lavrov a declarat in cadrul unei conferinte de presa comune la Moscova cu omologul…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare' dupa informatiile privind un presupus atac chimic in regiunea Ghouta Orientala din Siria, unde o organizatie neguvernamentala a raportat un caz de sufocare duminica in urma unui bombardament al regimului, relateaza AFP. 'Exista deja informatii…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru…

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- Aproximativ 200 de persoane au manifestat joi in fata consulatului general al Rusiei din Istanbul pentru a denunta campania sangeroasa pe care o intreprinde regimul sirian in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Manifestantii, cei mai multi fiind sirieni refugiati in Turcia, au scandat…

- Seful Legislativului, Andrian Candu, e de parere ca unul dintre motivele de ce Federatia Rusa acorda tot mai multe cetatenii locuitorilor Transnistriei este ca Moscova si-ar putea dori ca acestia sa fie folositi intr-un posibil referendum, dupa modelul celui din Crimeea din 2014, atunci cand populatia…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Scenele s-au petrecut la un punct de trecere a frontierei. In imagini, apar 4 barbati apropiindu-se de linia de demarcatie si salutandu-se destul de calduros. Apoi, cate unul din fiecare parte trece pe teritoriul celeilalte tari. Potrivit Serviciilor de Informatii ale Estoniei, Rusia a eliberat un…

- Un parlamentar rus, citat de agentia de presa RIA Novosti, a afirmat luni ca Moscova a desfasurat rachete performante in enclava sa Kaliningrad, riverana Marii Baltice. Intr-o conferinta de presa, Dmitri Peskov nu a mentionat insa daca in Kaliningrad au fost desfasurate sisteme de rachete.…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, inainte de a tine un discurs in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, ca spera sa aiba un dialog cu Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Rusia studiaza sistemul de cabluri și conducte subacvatice furnizare a electricitații și gazului in Marea Britanie din Europa continentala, pentru a descoperi vulnerabilitațile in cazul unui eventual atac asupra infrastructurii britanice, ceea ce poate duce la „mii și mii de morți”, a declarat Gavin…

- Natiunile Unite au lansat joi un apel la colectarea de fonduri in valoare de 330 milioane de dolari pentru ajutoare umanitare in favoarea a aproximativ un milion de persoane in Libia, tara aflata intr-o situatie de haos si placa turnanta a imigratiei clandestine, relateaza AFP. 'Obiectivul pentru…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru "un nou razboi", scrie news.ro.

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala rusa…

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca 'drone cu incarcatura exploziva' au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, fara a produce victime sau pagube materiale, transmite AFP.'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de…

- Un barbat a murit in timp ce juca Star Wars in realitatea virtuala. Acesta avea setul de caști VR pe ochi și s-a impiedicat, prabușindu-se pe o masa de sticla, scrie Ubergizmo . Din cauza ranilor a pierdut mult sange, iar acest lucru i-a cauzat decesul. Barbatul era din Moscova, Rusia, avea 44 de ani,…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Moscova nu intenționeaza sa intre in negocieri serioase cu privire la reglementarea transnistreana fara participarea Tiraspolului. Declarația a fost facuta de catre secretarul de stat, ministrul adjunct de externe al Rusiei Grigori Karasin, intr-un interviu acordat ziarului „Kommersant“, citat de NOI.md.…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik. Marți Patriarhul Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii a fost invitat de președintele moldovean, Igor Dodon, sa participe la Congresul Mondial al Familiilor, care urmeaza sa aiba loc la Chișinau, în septembrie 2018. Invitația a fost facuta…

- Daca 45% dintre persoanele interogate cred in aceasta ipoteza, 29% din repondenti considera ca ''functionarii din lumea sportului'' rus sunt responsabili de aceasta suspendare dictata de Comitetul International Olimpic (CIO), in timp ce organizatiile sportive internationale, precum CIO sau Agentia…

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Dupa ce presedintele SUA a numit, in raportul cu privire la securitatea nationala, Rusia si China drept ”puteri rivale”, Moscova si Beijing au denuntat caracterul agresiv si contradictoriu al declaratiilor lui Trump. Protectia armata a teritoriului american si a americanilor, prosperitatea economiei,…

- Restricționarea accesului la alimente și medicamente, folosita in mod regulat in Siria ca o arma, este din nou motiv de tensiuni politice. Aliatul cel mai puternic al guvernului sirian – Rusia – impiedica prelungirea masurilor propuse de ONU care prevad livrarea de ajutoare umanitare in regiunile controlate…

- Avocatul Vitalie Negacevschi este sceptic ca Interpol va accepta solicitarea organelor de urmarire penala din Rusia de a-l anunta in cautare internaționala pe liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc. Asta pentru ca reprezentanții organelor de drept din Rusia ar fi comis mai multe incalcari…

- Rusia, selectionata tarii gazda, va întâlni echipa nationala a Arabiei Saudite, joi, 14 iunie, de la 17:00 (ora României), în meciul inaugural al Campionatului Mondial din 2018, pe Stadionul Lujniki din Moscova.