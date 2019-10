Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat miercuri o ofensiva militara in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, relateaza agentiile internationale de presa. Aviatia si artileria au lovit pozitii ale militiilor kurde YPG din jurul orasului de frontiera Ras al-Ain, scrie Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- ''Departamentul Apararii i-a spus clar Turciei - asa cum a facut si presedintele - ca nu sustinem o operatiune turca in nordul Siriei. Fortele armate ale SUA nu vor sprijini si nu vor fi implicate in nicio asemenea operatiune'', a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.…

- Legea promulgata in iulie de guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a fost atacata in justitie atat de avocatii lui Trump, cat si de Partidul Republican si de asociatia conservatoare de avocatura Judicial Watch din Washington, din partea a patru alegatori inregistrati in California -…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a dat o declarație la doar câteva ore de la începerea misiunilor comune turco-americane, din nordul Siriei, prin care a transmis ca Ankara și Washingtonul au avvut dispute frecvente legate de stabilirea "zonei de securitate", scrie Reuters. "Negociem…

- Pe 27 august, John R. Bolton, consilierul de securitate naționala al administrației Trump, si-a început turul la granițele periferiei estice a Vechiului Continent. Ucraina a fost aleasa ca prima etapa a calatoriei, o destinație obligatorie în care se va discuta despre conflictul din Donbass…