- Lindsey Graham, unul dintre senatorii republicani cei mai apropiati de Donald Trump, i-a cerut luni presedintelui american "sa revina" asupra "deciziei" de a retrage trupele americane din nordul Siriei, estimand ca aceasta alegere este "aducatoare de dezastru", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Daca…

- Donald Trump a justificat luni decizia Statelor Unite de a-si retrage trupele din nordul Siriei, afirmand ca vrea sa-i lase pe protagonistii implicati in acest conflict sa „rezolve situatia“, relateaza AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Vezi și: Rasturnare de situație:…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…