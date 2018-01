Siria: Negocierile de pace au fost reluate, sub egida ONU, la Viena

Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile de pace privind Siria au fost reluate joi, pentru doua zile, la Viena, sub egida ONU, intr-un context de revenire a violentelor pe teren, fapt ce face ipotetica speranta unor progrese semnificative dupa doi ani de impas, transmite AFP. Ca si in cazul precedentelor runde de dialog, reprezentantii…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit marti seara la varsta de 63 de ani. Mai mulți lideri politici și-au exprimat regretele dupa trecerea acestuia in neființa. Fostul presedinte al UDMR Marko Bela a anunțat ca regreta moartea senatorului Verestoy Attila, care ii era prieten si fondator al Uniunii,…

- In cadrul unei intalniri la Bruxelles cu ministrii de Externe ai UE, Abbas a cerut recunoasterea statului palestinian, sustinand ca acest lucru nu va afecta negocierile cu Israelul privind un acord de pace in regiune.Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, le-a cerut celor implicati…

- Liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau duminica sa dea ''unda verde'' negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters. ''SPD trebuie - si va fi - vizibil,…

- Mexicul a înregistrat 25.339 de omucideri în 2017 pe fondul unui val de violente în crestere legate de traficul de droguri, potrivit cifrelor oficiale, ceea ce face ca anul 2017 sa fie cel mai sângeros dupa 1997, de când se face un astfel de bilant, relateaza AFP.…

- Cum au disparut 10 milioane de euro de la CFR Cluj Acte din dosarul DIICOT: de ce e Paszkany suspect de evaziune și delapidare. Gazeta Sporturilor publica schema prin care o firma offshore din Cipru a primit de laCFR Cluj 30 la suta din transferurile lui Culio, Deac, Dubarbier, Traore și…

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters.Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va axa pe…

- Ministerul Afacerilor Externe al României a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii României, dupa ce Ambasada României…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, un parlamentar cunoscut pentru criticile aspre aduse protestatarilor #Rezist, a anunțat ca va candida la președinția României, în 2019, oricare ar fi decizia partidului."Va spun ca eu voi face exact ce am spus în urma cu câteva…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca negocierile cu firma General Dynamics privind transportoarele blindate se afla in faza finala. "Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa lume a intrebat de ce nu…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca "este timpul pentru o schimbare" in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate nivelurile,…

- Procedurile pentru vanzarea companiei Alitalia au ajuns la final, in conditiile in care grupul german Lufthansa pare favorit la preluarea transportatorului aerian italian, informeaza un articol publicat joi in cotidianul italian "Corriere della Sera", preluat de AFP. Publicaţia menţionată…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera,…

- Comunitatea araba și musulmana din București va protesta, vineri, in fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii din București, intre orele 14.30-16.30 impotriva deciziei președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel.”Aceasta este o decizie unilaterala…

- Dorind sa impulsioneze cresterea economica in Transilvania, autoritatile austro-ungare au investit masiv in drumuri. Pentru a se asigura ca acestea nu sunt stricate, autoritatile imperiale de la Viena au venit cu o serie de reguli pentru populatie.

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a cerut marti Consiliului de Securitate idei pentru redactarea unei Constitutii si organizarea de alegeri in tara, cu scopul de a relansa o reglementare pasnica a conflictului in impas, transmite AFP. "Este timpul pentru ONU sa precizeze problematicile…

- Noul guvern austriac format de dreapta si extrema dreapta a depus juramantul luni, contestat la Viena de cateva mii de manifestanti, dar fara a provoca emotie in randul partenerilor europeni ai Austriei, care s-a angajat sa mentina un curs pro-european, scrie AFP.

- Statele Unite au denuntat vineri 'obstructionismul regimului sirian' fata de negocierile de pace de la Geneva, facand ape la statele care il sustin pe presedintele Bashar al-Assad sa faca 'presiune' asupra Damascului, transmite AFP.Ultima runda de negocieri s-a incheiat joi fara progrese,…

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a anuntat vineri ca discutiile de pace de la Geneva s-au incheiat fara niciun rezultat, in conditiile in care regimul sirian a avut preconditii pentru negocieri directe cu delegatia opozitiei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Seful delegatiei guvernamentale siriene a afirmat joi ca apelul emisarului ONU, Staffan de Mistura, catre presedintele rus, Vladimir Putin, de a face presiuni asupra Damascului a discreditat rolul sau de mediator al convorbirilor de pace, relateaza AFP. In cursul unui interviu acordat miercuri seara…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, in contextul in care state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie. Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summit-ului Consiliului European, trecerea negocierilor cu…

- Cel putin o persoana a murit si alte 18 au fost ranite in urma unei explozii produse la o conducta de gaz a OMV din Austria, relateaza oe24.at. Incidentul a avut loc marti dimineata la Baumgarten, la est de Viena.

- Consiliul Ministerial al OSCE, care s-a desfașurat in perioada 7 și 8 decembrie, la Viena, a adoptat o Declarație cu privire la negocierile de reglementare a conflictului transnistrean in formatul „5+2”. In documentul aprobat, statele participante ale OSCE reitereaza necesitatea de a obține o reglementare…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Viena, ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre SUA contravine bunului simt, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. 'Acest anunt este contrar bunului simt', a declarat Lavrov,…

- Romani și elvețieni iși astern gandurile in cartea de condoleanțe. Joi seara, a avut loc o vizita surpriza la reședința Regelui Mihai, a emisarului special al ONU, Staffan de Mistura, cel care s-a ocupat de negocierile din Siria. A stat la reședința regelui și s-a rugat la capataiul sau mai…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova La sfarșitul acestei saptamani, vom marca Ziua Internaționala a Drepturilor Omului. In data de 10 decembrie a fiecarui an, din 1948, evaluam cat de respectata este Declarația Universala a Drepturilor Omului in lume și la noi in țara, așa cum a fost ea adoptata de…

- Camera Reprezentantilor a SUA a votat marti, in unanimitate, taierea fondurilor pentru Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) atat timp cat aceasta continua sa acorde ajutor financiar familiilor palestinienilor condamnati sau intemnitati de catre Israel dupa atentate, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Netflix a anuntat ca productia sezonului 6 al serialului „House of Cards“ va fi reluata la inceputul lui 2018, fara Kevin Spacey, iar ultimul sezon se va concentra pe prima femeie presedinte din Statele Unite ale Americii.

- Recentul summit intre UE si tarile din Parteneriatul Estic a transmis un semnal clar: Republica Moldova trebuie sa mai astepte cu integrarea in Uniune. Intervievat de Deutsche Welle, Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, a spus: "(Moldova, Ucraina…

- Primaria Buzau anunța ca intenționeaza sa achiziționeze ,,Servicii de organizare de evenimente culturale – Concert prestat de Orchestra Johann Strauss Ensemble, Filarmonica din Viena, in data de 19 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in incinta Salii Sporturilor ,,Romeo Iamandi” din Buzau. Potrivit…

- „Rezultatele Summit-ului Parteneriatului Estic și ale discuțiilor de la Viena in formatul „5+2” nu ar trebui privite ca acțiuni deosebite, ci ca unele ordinare prin care R. Moldova genereaza securitate regionala, nu doar o consuma”. Declarația a fost facuta astazi de președintele Parlamentului, Andrian…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un ''acord de dezescaladare'', a anunțat marți emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP și Reuters. ''Tocmai am…

- Pe 27 și 28 noiembrie, la Viena, sub egida Președinției Austriei in OSCE, s-a desfașurat o noua reuniune oficiala a Conferinței permanente pe probleme politice in procesul de reglementare transnistreana - formatul de negocieri „5+2”, noteaza NOI.md. In cadrul acesteia a avut loc un schimb larg de opinii…

- Guvernul de la Damasc a anuntat duminica seara, intr-un mesaj adresat Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), ca delegatia sa nu va veni luni la Geneva pentru a participa la o noua runda de negocieri politice privind Siria, a indicat emisarul ONU Staffan de Mistura, citat de AFP si Reuters. ''Guvernul…

- Țara de acces nu mai este, automat, responsabila de procesarea cererilor de azil • Toate statele UE trebuie sa accepte asumarea unei parți din responsabilitate pentru a primi azilanți • Cei care refuza pot pierde fonduri UE Parlamentul European este pregatit sa inceapa negocierile privind revizuirea…

- In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie, angajatorii sunt obligati sa negocieze cu salariatii noile contracte de munca privind mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Procedura este mentionata in Ordonanta de urgenta numarul 82/2017: Potrivit acesteia, negocierile vor avea loc colectiv,…

- Doua proiecte de rezoluție concurente, american și rus, vizand prelungirea cu un an a mandatului experților internaționali care ancheteaza asupra atacurilor cu arme chimice in Siria au fost respinse joi intr-o reuniune furtunoasa a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, relateaza AFP. Ulterior,…

- Negocierile in formatul "5+2" vor avea loc in perioada 27-28 noiembrie, dupa o pauza de aproape un an si jumatate. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de vicepremierul pentru Reintegrare, Gheorghe Balan. Intrevederea va avea loc in capitala Austriei, Viena.

- Comitetul National al PNTCD, reunit saptamana trecuta, a decis reconstituirea polului de dreapta in Romania in perspectiva alegerilor locale si parlamentare din 2020. "Avem mandat politic la nivelul organizatiilor judetene sa incepem discutiile cu PNL, USR si chiar PMP si alte formatiuni de dreapta…

- Vlad Voiculescu este economist, fost ministru al sanatații in Guvernul Ciolos. Este cunoscut pentru faptul ca a pus la punct „rețeaua citostaticelor”, un mecanism neoficial, distribuit, dar legal, de furnizare de medicamente bolnavilor de cancer din Romania prin mijloace paralele cu metodele…

- Exista premise pentru convocarea pana la sfarsitul lunii noiembrie a unei reuniuni in formatul „5+2” in procesul de reglementare transnistreana. Constarea a fost facuta in cadrul unei intrevederi a premierului Pavel Filip cu reprezentantii mediatorilor si observatorilor formatului.

- Pavel Filip s-a intilnit astazi cu reprezentantii mediatorilor si observatorilor din formatul „5+2” in procesul de reglementare a conflictului transnistrean, comunica Noi.md. Partile au trecut in revista ultimele evolutii privind negocierile in formatul „5+2” in contextul pregatirilor pentru reuniunea…