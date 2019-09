Intr-o conferinta de presa, armata rusa a calificat drept "tabara a mortii" tabara Rukban, situata in zona controlata de Washington in sudul Siriei, in apropierea bazei militare americane Al-Tanf si de granita cu Iordania.

Potrivit Moscovei, o operatiune de evacuare condusa de ONU trebuie sa inceapa la 27 septembrie la Rukban pentru a transfera mii de refugiati ramasi in tabere situate pe teritoriul controlat de fortele siriene.

Aceasta operatiune este "pe punctul de a se prabusi din cauza provocarilor rebelilor sub controlul SUA", a declarat generalul rus Mihail Mizintev.