Stiri pe aceeasi tema

- "Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei ca mine", a declarat presedintele american in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid, Letonia, Raimonds Vejonis, si Lituania, Dalia Grybauskaite. Cele trei tari baltice, a caror populatie totala…

- In timpul intalnirii cu președintele SUA Donald Trump, șefii statelor baltice ii vor cere sa trimita mai multe trupe americane și sa consolideze apararea aeriana pe flancul estic al NATO, pentru a descuraja Rusia, scrie Euractiv. Președintele Lituaniei Dalia Grybauskaite, președintele estonian Kirsti…

- Un membru al staff-ului de la Kremlin, Yuri Ushakov, a declarat luni ca presedintele american Donald Trump a sugerat in cadrul unei convorbiri telefonice de luna trecuta cu Vladimir Putin ca un summit intre Rusia si SUA ar putea avea loc la Casa Alba, scrie Reuters.

- Actrita Caroline Sunshine, o fosta vedeta Disney, se va alatura biroului de presa al presedintelui american Donald Trump, scrie bbc.com, conform news.ro.Sunshine, in varsta de 22 de ani, a aparut in „Shake It Up” – un serial despre dansatori adolescenti, in perioada 2010 – 2013. Artista a…

- Noul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, John Bolton, a colaborat cu firma de consultanta Cambridge Analytica intr-un experiment in care videoclipuri de pe YouTube le-au fost prezentate votantilor americani in functie de profilul lor „psihografic”, scrie The Guardian.Proiectul…

- La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.…

- Telescopul spatial Kepler ce a permis umanitatii sa observe un numar urias de planete este pe punctul de a fi dezactivat. NASA sustine ca sonda mai detine combustibil doar pentru cateva luni. Atunci cand combustibilul se va termina, contactul...

- Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura…

- Haosul de la Casa Alba continua. Jurnaliștii de la Washington Post dau ca sigura demiterea lui H.R. McMaster, consilierul pentru securitate al președintelui Donald Trump. Haosul de la Casa Alba continua. Dupa Rex Tillerson, urmatorul care va parasi administrația prezidențiala este consilierul pentru…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Asistentul personal al presedintelui Donald Trump, John McEntee, a fost concediat si escortat de la Casa Alba luni, dupa ce i-a fost refuzat "accesul la securitate", din cauza unor probleme financiare din trecutul sau, potrivit unor oficiali ai administratiei si unor persoane apropiate fostului consilier,…

- Pentagonul a confirmat ca la Washington va avea loc o parada militara, asa cum a solicitat presedintele Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a cerut luna trecuta o astfel de defilare dupa ce a asistat anul trecut la Paris, la parada militara de Ziua Nationala a Frantei.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat vineri, dupa anuntul istoric al unui summit intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, ca strategia de izolare a Coreei de Nord stabilita de administratia Trump, cu 'zero concesii' si 'crestere sustinuta a presiunii', 'functioneaza',…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Anuntul surprinzator a venit nu de Casa Alba, ci de la oficiali sud-coreeni care au precizat ca intrevederea va avea loc in luna mai. In scurt timp, Casa Alba a confirmat ca Trump se va vedea cu dictatorul nord-coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN. Anchetatorii procurorului…

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA, titreaza News.ro. Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: A fost o onoare sa-mi servesc…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul, informeaza Politico.Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie…

- Ambasadoarea Statelor Unite în Mexic, Roberta Jacobson, a anuntat joi ca paraseste administratia americana, prelungind lista demisiilor care afecteaza Departamentul de Stat de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza AFP.

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, în schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- Bataie intre agenții secreți, dupa ce chinezii au vrut sa puna mana pe ”servieta nucleara” a lui Trump. Stiația s-a inchis intre autoritațile americane și chineze din cauza servietei cu ”documente nucleare” a lui Donald Trump, in timpul vizitei sale de la Beijing din noiembrie 2017. Mai mulți militari…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si 30 de milioane…

- Vicepresedintele american Mike Pence este "infricosator" si "crede ca Iisus ii transmite ce sa spuna", afirma o fosta consiliera a presedintelui Donald Trump, a relatat marti cotidianul britanic The Independent in editia sa online. Omorosa Manigault Newman, care si-a parasit in decembrie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul lui…

- Presedintele american, Donald Trump, doreste sa fie organizate parade militare care sa prezinte puterea militara a Statelor Unite, a anuntat Casa Alba. "Presedintele Trump este pe deplin solidar...

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, si premierul nipon Shinzo Abe au discutat, vineri, despre extinderea sistemului de aparare antiracheta din Japonia, a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Directia de Gestionare Servicii Publice, Biroul de Iluminat Public din cadrul Primariei Constanta achizitioneaza prin cumparare directa lucrari de reparatii pentru mentinerea, inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta. Valoarea estimata fara TVA a contractului este…

- Potrivit Casei Albe, in discursul de marti Donald Trump va pune accentul pe economia robusta si nivelul scazut al somajului inregistrate in primul sau an de presedintie, dar si asupra beneficiilor reformei fiscale adoptate la finele lui decembrie. Consilierii sai sustin ca seful statului, care a…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtatorul de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback.''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a afirmat miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale, scrie AFP. "Sunt dispus sa o fac…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca o apreciaza pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este ca ea nu va candida la Casa Alba, relateaza AFP. "O cunosc foarte bine (...) O apreciez", a afirmat Donald Trump, întrebat în legatura cu eventualele ambitii politice ale…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".

- „Ivanka trebuia sa candideze si sa castige alegerile”. Cu siguranta va fi cel mai mare scandal la inceput de an in Statele Unite care il vizeaza pe Donald Trump dupa ce in presa americana au aparut fragmente din carte „Foc si Furie”. Avocatii lui Trump au inceput deja demersurile pentru a impiedica…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…