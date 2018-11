Mediile oficiale de presa siriene au acuzat sambata gruparile rebele ca au utilizat "gaze toxice" intr-un atac asupra Alepului, raportand circa 40 de "cazuri de sufocare" in randul civililor, transmite AFP. Fara a fi in masura sa stabileasca responsabilii pentru atac, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a evocat la randul sau "32 de cazuri de sufocare", dintre care sase copii si 13 femei, in doua cartiere ale orasului, relevand ca sursele sale vorbesc despre "un miros de clor". "In cursul serii, grupurile teroriste inarmate au vizat cu rachete continand gaze toxice cartierele Khaldiye…