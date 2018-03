Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul financiar nu este doar un imperativ moral care creste standardul vietii, ci reprezinta o investitie in sanatate si in viitorul carierelor copiilor cu venituri reduse. Mai multe studii din ultimii ani au descoperit ca programele prin care se acorda bani categoriilor sociale defavorizate ii…

- Membrii Comitetului judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman s-au intrunit joi in sedinta extraordinara pentru a stabili masurile ce trebuie luate in perioada urmatoare in vederea ajutorarii cetatenilor aflati in zonele afectate de inundatii. Din cauza topirii rapide a zapezii, precipitatiile din…

- Peste 900 de civili, printre care 188 de copii, au fost uciși de la lansarea, pe 18 februarie a unei ofensive de o rara intensitate din partea regimului sirian contra pozițiilor rebelilor din regiunea Ghouta Orientala, a spus, joi, Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Noul bilanț a luat…

- De la Siria la Republica Democratica Congo, Yemen, Afganistan si Ucraina - planeta este marcata de violente. Pentru a explica aceste conflicte, The Guardian face apel la schema binara facila - Islam versus Occident; cei bogati impotriva saracilor; natiunile care "respecta regulile" sistemului international…

- Guvernul PSD iși respecta promisiunea din campania electorala de a majora substanțial salariile medicilor, asistentilor și profesorilor astfel incat aceștia sa nu mai plece din Romania și sa ofere servicii de calitate in sanatate și educație in tara. Read More...

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- Intr-un interviu acordat Deutsche Welle, presedintele moldovean Igor Dodon afirma ca un eventual pas inspre aderarea la Uniunea Europeana va duce la repetarea, in Moldova, a scenariului ucrainean. „Republicii Moldova trebuie sa i se permita sa se imprieteneasca si cu Vestul si cu Estul, iar daca ni…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- Asociațiile de mediu sunt nemulțumite de o decizie din 2017 a Ministerului Mediului referitoare la eliminarea obligativitatii obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de exploatarea forestiera. Silvicultorii spun ca de fapt ar fi vorba doar de o hartie emisa de autoritațile…

- Cel putin 250 de civili au fost ucisi in estul provinciei Ghouta din Siria in doua zile de bombardamente continue. Enclava, controlata de fortele rebele, este tinta unei campanii intense a aviatiei ruse, sprijinite de artileria siriana.

- Fortele guvernului sirian au intrat in enclava kurda Afrin si exista astfel riscul de ciocniri cu armata turca.Actiunea vine la o zi dupa ce agentia de stiri de stat a Siriei a anuntat ca "Fortele Populare" vor fi trimise la Afrin pentru a contracara "atacurile

- Luptatorii kurzi din nord-vestul Siriei au anuntat duminica faptul ca au ajuns la un acord cu guvernul sirian pentru trimiterea unui contingent de militari in provincia nordica Afrin, cu obiectivul de a respinge o ofensiva militara a Turciei, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie

- Activitatile desfasurate si rezultatele obtinute in cursul lunii ianuarie, precum si o analiza privind recrutarea candidatilor pentru concursurile de admitere organizate in institutiile de invataman

- „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea ce este necesar", a spus Netanyahu. Israelul a lansat atacuri severe impotriva unor baze militare iraniene din Siria dupa ce oficiali israelieni au sustinut ca au interceptat o drona in spatiul aerian al tarii si un avion…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii. „La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state de plata.…

- Ministrul Sanatatii: Salariile vor ajunge pentru prima data aproape de cele din UE Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca salariile brute din sanatate vor creste de la 1 martie 2018, fata de 1 ianuarie, anul curent. "În acest an, salariile personalului…

- "In scoli sunt multe lucruri care nu se respecta si nu se actioneaza. In unitatile scolare exista o stare de delasare inadmisibila. Sunt profesori care trec pe holurile scolilor si vad elevii care se injura, se imbrancesc si nu au niciun fel de reactie, sa ii intrebe pe copii cine sunt, de la ce clasa,…

- Statele Unite au aprobat vanzarea a 200 de rachete de atac si de aparare Finlandei, tara care nu este membra NATO, situata la granita cu Rusia, pentru suma de peste 700 de milioane de dolari, a anuntat Departamentul de Stat, citat de Agerpres.

- Populatia Romaniei va ajunge, in cel mult 30 de ani, la nivelul anului 1950, iar in 2100 vom fi mai putini cu sapte milioane si jumatate, arata un raport al Organizatiei Natiunilor Unite, care prevede un viitor sumbru al tarii noastre, inclusa in topul 10 al statelor al caror numar de locuitori va…

- In Poiana Brașov se schiaza in condiții bune Arhiva Foto: Adrian Marchis. În acest week-end în Poiana Brașov se schiaza în condiții bune iar stratul de zapada care a avut puțin de suferit în urma temperaturilor, masoara între 50 și 100 de centimetri. Temperaturile…

- Bombardamentele aeriene ale fortelor guvernamentale asupra celei mai mari enclave controlate de rebeli in nord-vestul Siriei s-au soldat joi cu cel putin 28 de morti, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Organizatia neguvernamentala cu sediul la Londra, citata de Reuters,…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza duminica AFP. "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Tancuri și trupe de infanterie ale armatei turce au patruns, ieri, pe teritoriul sirian, in cea de-a doua zi a ofensivei declanșate de Ankara contra milițiilor kurde din nordul Siriei, in cadrul...

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP. Armata turca a lansat sambata in regiunea Afrin…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, sustine ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor, precizand ca Serviciul transmite, fara solicitare, doar informatii privind securitatea nationala, beneficiarilor legali.

- Meteorologii au emis o informare meteo cod galben de viscol valabil pana vineri, la ora 15. Incepand de vineri, de la ora 1:00, pana la ora 15:00, in Crișana, Maramureș și local in Transilvania vor fi precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, in general, moderate cantitativ, iar vantul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Conducerea Casei Judetene de Pensii Galati a facut publice ultimele noutati legislative care aduc multe noutati, incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in plata contributiilor de asigurari sociale. Printre schimbarile introduse, pe care vi le prezentam sintetizat mai jos, un element de noutate il reprezinta…

- Medici din 68 de spitale au avertizat-o pe Theresa May, prim-ministrul britanic, ca pacientii sunt lasati sa moara pe holuri la unitatile de primiri urgente supraaglomerate ale serviciului public de sanatate NHS, informeaza DPA. Într-o scrisoare datata cu ziua de miercuri si publicata online de…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Icaria, insula din Egee, cu 10.000 de locuitori este o insula minune. Locuitorii acestei insule, conform studiilor, au de trei ori mai mult șansa de a trai peste 90 de ani decit oricare alta populație din Europa. Cancerul, depresiile, bolile cardiovasculare, demența nu sint binevenite in acest loc.…

- • cadrele celor doua instititutii vor fi in strada pentru prevenirea evenimentelor nedorite Jandarmeria si Politia Neamt au dispus intensificarea masurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranta si liniste publica, la nivel intregului judet, precum si pentru…

- Doua gropi comune, continand cadavrele a zeci de civili si militari sirieni asasinati de jihadistii din gruparea Stat Islamic (SI), au fost descoperite vineri in vestul provinciei Raqqa, a indicat agentia oficiala siriana Sana, preluata de AFP. "Doua gropi comune au fost descoperite astazi…

- Jandarmeria Romana a precizat ca in mini-vacanta de Revelion peste 2.500 de jandarmi vor asigura ordinea si siguranta publica pentru cele 243 de manifestatii organizate cu acest prilej. „Jandarmeria Romana a dispus intensificarea masurilor de ordine in vederea desfasurarii intr-un climat de…

- Polițiștii nu au liber de Revelion. Aceștia vor fi prezenți la datorie pentru ca cetațenii sa fie in siguranța. In vizorul lor vor fi in special, zonele aglomerate din oraș, lacașurile de cult, barurile, dar și localurile unde sunt organizate mese festive. De asemenea, oamenii legii le recomanda cetațenilor…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gerasimov, a declarat ca avionul american de vinatoare F-22 Raptor a provocat avioanele rusești Su-25 deasupra Siriei. Potrivit lui, avionul american a plecat abia dupa apropierea Su-35. Reamintim ca incidentul a avut loc pe 13 decembrie in…

- Taxele si impozitele baimarenilor nu cresc, scad. Afla ce categorie de contribuabili beneficiaza de un bonus nesperat Taxele si impozitele baimarenilor nu vor creste in anul 2018. Anuntul a fost facut de primarul municipiului in sedinta de Consiliu Local care s-a desfasurat miercuri, 27 decembrie. „Nivelul…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi intr-o piata din vestul Yemenului intr-un raid atribuit aviatiei coalitiei conduse de Arabia Saudita ce lupta impotriva rebelilor houthi din aceasta tara, au anuntat miercuri surse locale, informeaza AFP. Loviturile, care au avut loc marti in localitatea…

- Factiunile rebele si islamice au suferit un esec important in ultimul an in Siria, unde provincia nordica Idleb a devenit principalul lor fief, dupa pierderea Alepului, o lovitura dura pentru aceste grupari. Pana in decembrie 2016, Alep, cea mai importanta urbe din nordul Siriei, a fost…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Radauti si cei ai Politiei Orasului Vicovu de Sus, precum si cei din cadrul posturilor de politie arondate, au desfasurat o ampla actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile nationale, judetene si comunale din zona de ...

- Jandarmeria Capitalei intensifica masurile de ordine si siguranta publica in perioada premergatoare Craciunului, fiind suplimentate dispozitivele care patruleaza in zonele unde exista posibilitatea sa se constituie mari aglomerari de persoane, informeaza un comunicat de presa al institutiei.Jandarmii…

- Agenția de pelerinaje a Patriarhiei Romane, Basilica Travel, in aceasta perioada organizeaza mai multe pelerinaje in Țara Sfanta, ce se desfașoara in condiții obișnuite, fara incidente care ar putea impiedica caracteristica acestor calatorii sau starea de rugaciune și profund duhovniceasca a pelerinilor.…

- Noua generație Dacia Duster a fost lansata oficial in toamna acestui an cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, iar printre noutațile introduse se numara un design exterior revizuit și imbunatațiri majore la interior, scrie automarket.ro. Citeste si Dacia Duster, "Masina Anului 2018" in…