- Premierul francez Edouard Phillipe a avertizat marți ca deciziile luate de Turcia și de Statele Unite, privind Siria, vor avea consecințe serioase in regiune și ca este inevitabil ca acțiunile lor sa duca la o resurgența a gruparii Stat Islamic, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, in scopul de a convinge Turcia sa puna capat „imediat” ofensivei din nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, aliate ale trupelor americane in lupte cu organizatia…

- Pakistanul a devenit vineri una dintre rarele tari care si-au exprimat sprijinul fata de Turcia pentru ofensiva acestei tari impotriva fortelor kurde din Siria, in contextul in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este asteptat la Islamabad luna aceasta, informeaza sambata AFP. Premierul pakistanez…

- "Nu i-am abandonat pe kurzi, trebuie sa fie clar acest lucru. Nimeni nu a aprobat aceasta operatiune a Turciei. Dimpotriva, noi ne-am opus la toate nivelurile", a declarat vineri seara secretarul american al Apararii, Mark Esper. Seful Pentagonului a discutat prin telefon cu ministrul turc al Apararii,…

- Iranul a chemat joi la 'incetarea imediata' a ofensivei lansate cu o zi in urma de Turcia impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, transmite AFP. Republica islamica, 'exprimandu-si ingrijorarea' cu privire la consecintele pe plan umanitar ale operatiunii militare,…

- Ministerul Apararii turc a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea lansarii unei operatiuni militare impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, pe fondul confuziei de la Washington in contextul in care presedintele american Donald Trump a dat unda verde unei astfel de incursiuni.…

- Erdogan a declarat ca operațiunea va fi una terestra și aeriana, se va desfașura la est de Eufrat și ar putea fi lansata in orice moment. Forțele Democrate Siriene (SDF), conduse de miliția kurda YPG și sprijinite de Statele Unite controleaza regiunea de nord-est a Siriei. Reprezentanții SDF…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, în cazul neinstituirii unei zone de securitate în nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, informeaza Agerpres,