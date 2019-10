Siria: Kurzii cer un 'coridor umanitar' pentru a putea evacua civili din oraşul asediat Ras al-Ain Autoritatile kurde din nord-estul Siriei au cerut joi un 'coridor umanitar' pentru evacuarea civililor si 'ranitilor' din orasul Ras al-Ain, asediat de fortele turce care incearca sa-l preia de sub controlul kurzilor, potrivit AFP. Bombardamente au lovit si avariat un spital din acest oras situat in apropiere de frontiera turca, potrivit fortelor kurde si Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO). 'Personalul medical este blocat in cladire', a indicat OSDO. Armata turca si aliatii sai din randul rebelilor sirieni au avansat joi la Ras al-Ain, dupa ce au preluat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

