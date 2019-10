Siria: Kurzii acuză Ankara că foloseşte arme neconvenţionale Un comunicat al administratiei kurde semiautonome afirma ca "agresiunea turca impotriva (orasului) Ras al-Ain se desfasoara cu toate tipurile de arme" si ca in "in fata esecului evident al planului sau, (presedintele turc Recep Tayyip) Erdogan a recurs la arme interzise pe plan international, cum sunt fosforul sau napalmul". Dupa lansarea ofensivei impotriva militiei kurde, fortele turce sustinute de efective siriene au cucerit o fasie de teritoriu la granita de 120 de kilometri in nordul Siriei, luptele concentrandu-se in momentul de fata in orasul Ras al-Ain. Observatorul sirian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

