- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. “Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Tensiuni intre Washington si Moscova, dupa ce Casa Alba a invinuit Kremlinul de unul dintre cele mai mari atacuri informatice din storie. Casa Alba a amenintat joi Rusia cu consecinte internationale pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost cel mai distructiv si costisitor din istorie , potrivit…

- Saptamâna trecuta, între 5 și 11 februarie, aproximativ trei sute de luptatori mercenari ai companiei militare private legate de Kremlin (Wagner) au fost ucisi sau raniti în Siria, anunta Reuters, care citeaza trei surse familiarizate cu situația scrie paginaderusia.ro Un…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil…

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat joi ca Rusia neaga categoric acuzatiile Mrii Britaniii conform carora Rusia ar fi responsabila pentru atacul cibernetic „NotPetya” de anul trecut, scrie Reuters. Peskov a declarat, in cadrul unei conferinte de presa,ca acuzatiile sunt nefondate…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Administratia Donald Trump a dat asigurari, joi seara, ca nu intentioneaza sa intre in conflict militar cu fortele regimului Bashar al-Assad, dupa ce Rusia a cerut Statelor Unite explicatii in legatura cu un bombardament efectuat in Siria soldat cu aproximativ 100 de morti.

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști au fost uciși", a mai anunțat Ministerul rus al Apararii. Ministerul rus al Apararii a dat publicitații și imagini cu raidurile…

- Rusia a anunțat ca a bombardat mai multe zone din provincia Idlib, unde a fost doborat un avion rusesc, iar pilotul a fost ucis de rebeli. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști…

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Paul Ryan, a declarat joi ca exclude o 'alianta strategica' intre SUA si Rusia in Siria aflata in razboi, adaugand ca ar putea exista, de la caz la caz, 'convergente tactice' intre cele doua tari, relateaza France Presse. 'Eu…

- Amenințarea izbucnirii unui conflict militar in Europa crește in contextul cursei inarmarilor, iar noile sancțiuni impotriva Rusiei, care se pregatesc in SUA, vor fi considerate de Moscova ca o declarație de razboi, a avertizat directorul VTB Bank, in cadrul forumului de la Davos

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Rusia stie cine sunt autorii atacurilor provocatoare cu drone asupra bazelor militare ruse din Siria, a avertizat joi seara presedintele Vladimir Putin, precizand ca nu este vorba de Turcia si ca aceste incidente nu aduc "nimic bun".

- O portiune din bulevardul care trece prin fata ambasadei Rusiei din Washington va deveni „Boris Nemtsov Plaza“ (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova. Asta dupa ce Consiliul municipal al capitalei federale americane a votat marti o rezolutie in acest sens.

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- În rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, în care a informat despre lipsa daunelor la flotila…

- Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care potrivit estimarilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupari in Occident, in contextul in care Turcia este stat membru al Aliantei Nord-Atlantice. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat in infrastructura militara NATO.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Mandatul secretarului feneral al NATO Jens Stoltenberg la conducerea celei mai mari aliante militare din lume a fost prelungit de cele 29 de state membre cu doi ani, pana la 30 septembrie 2020, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat, relateaza The Associated Press potrivit News.ro…

- Pas cu pas, Rusia impinge Statele Unite din Orientul Mijlociu, atragand tot mai multe state din regiune de partea sa. Incurajat de succesul militar din Siria, Vladimir Putin se pregateste sa deschida noi fronturi. Consolidarea relatiilor cu Egiptul, dar si cu Turcia ii fac pe analisti sa spuna ca Moscova…

- Statele Unite si Rusia s-au acuzat reciproc, joi, de destabilizarea situatiei din Europa, in marja reuniunii anuale de la Viena a ministrilor de externe din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza dpa, conform agerpres.ro. Secretarul general al OSCE, Thomas Greminger,…

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi miniștri vor discuta în marja unei reuniuni a Organizației pentru Securitate…

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters.

- Coreea de Nord a anunțat miercuri ca și-a îndeplinit obiectivul de a deveni un stat nuclear, dupa ce a testat cu succes o noua racheta intercontinentala, informeaza AFP citata de Agerpres. Regimul comunist de la Phenian susține ca noua racheta are în raza ei de acțiune "întreg…

- Grupul GEFCO, un jucator global in logistica industriala si lider european in logistica auto, anunta sosirea in Franta a trenului bloc incarcat cu containerele sale, dupa un parcurs de 11.000 de km, avand ca punct de plecare China. Trenul a transportat containere de 40ft din Wuhan, China,…

- La ora actuala este posibil un „scenariu apocaliptic” al evolutiei situatiei din Peninsula Coreea, dar Rusia spera ca ratiunea va prevala între partile implicate, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov. „Exista posibilitatea unui scenariu…

- 'Exista posibilitatea unui 'scenariu apocaliptic' al evolutiei situatiei in Peninsula Coreea si nu putem sa inchidem ochii' la aceasta, a subliniat Morgulov in deschiderea celei de-a opta conferinte anuale asiatice a Clubului de discutii 'Valdai' in capitala Coreei de Sud. 'Sper ca ratiunea, pragmatismul…

- Peste 340.000 de persoane au fost ucise in Siria incepand din 2011, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) intr-un nou bilant. Dintre acestea, peste 100.000 erau civili, transmite AFP. Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…