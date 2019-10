Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat, luni, ca va „distruge total si va spulbera” economia Turciei, daca tara va intreprinde orice actiune considerata „interzisa”, dupa decizia liderului de la Washington de a retrage fortele americane din nord-estul Siriei, informeaza Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Vezi și: Rasturnare de situație:…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Vehicule militare turce au trecut duminica granita in nord-estul Siriei pentru a incepe stabilirea unei 'zone sigure' alaturi de Statele Unite, potrivit NEWS.ro.Turcia si SUA vor crea patrule comune de-a lungul granitei. Citeste si: Sute de demontranti fac un mars de protest la Hong…