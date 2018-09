Stiri pe aceeasi tema

- Liderul miscarii siite libaneze Hezbollah, aliat al regimului de la Damasc, a dat asigurari ca organizatia sa va ramane in Siria ”pana la noi ordine”, in pofida ”calmului” de pe liniile de front in aceasta tara devastata de razboi, relateaza AFP preluata de news.ro.Hassan Nasrallah a denuntat,…

- Seful Statului Major interarme al Frantei, generalul Francois Lecointre, a declarat joi ca fortele aeriene franceze sunt gata sa lanseze lovituri asupra unor tinte din Siria daca vor fi folosite arme chimice in asteptata ofensiva a guvernului de la Damasc pentru preluarea controlului asupra provinciei…

- Iranul a livrat rachete balistice unor militii siite aliate in Irak si dezvolta in aceasta tara capacitati de productie cu scopul de a-si proteja interesele si de a-si oferi mijloacele cu care sa riposteze unui atac al inamicilor sai in regiune, potrivit unor surse occidentale, irakiene si iraniene,…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik. Nave americane de razboi, sisteme de lansare a rachetelor de croaziera, bombardiere strategice și alte echipamente hardware au ajuns în Marea Mediterana și în Golful Persic la începutul acestei saptamâni. Washingtonul neaga ca are loc…

- Responsabili de rang inalt din serviciile de securitate americane s-au intalnit la sfarsitul lunii iunie, la Damasc, cu puternicul sef al securitatii siriene, Ali Mamlouk, conform editiei de marti a cotidianului libanez Al-Akhbar, apropiat de regimul lui Bashar al-Assad, transmit AFP si Reuters. Cotidianul,…

- Aripa politica a Fortelor Democratice Siriene (FDS) conduse de kurzi a fost la Damasc pentru a doua runda de discutii cu statul sirian, a relatat marti ziarul proguvernamental al-Watan, citat de Reuters, potrivit Agerpres. O delegatie incluzand membri ai FDS sprijinite de SUA, care controleaza…

- Ambasadorul Rusiei in Israel, Anatoli Viktorov, a calificat luni drept 'nerealista' cererea exprimata in mod repetat de catre premierul israelian Benjamin Netanyahu privind retragerea Iranului si a aliatilor acestuia din Siria, informeaza France Presse. Rusia este aliata a regimului sirian al…

- Liderul Osetiei de Sud, o regiune separatista georgiana sustinuta de Rusia, a fost primit luni la Damasc de aliatul Moscovei, presedintele sirian Bashar al-Assad, au informat mass-media siriene, relateaza marti Reuters, preluata de agerpres. ''Presedintele'' Osetiei de Sud, Anatoli Bibilov,…