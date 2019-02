Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Statele Unite a gasit vinovat guvernul condus de presedintele sirian Bashar al-Assad de uciderea in 2012 a jurnalistei americane, Marie Colvin. Aceasta era corespondent de razboi in Siria, relateaza BBC.

- Guvernul canadian a confirmat sambata ca un turist canadian este "retinut" in Siria dupa ce, potrivit mass-media locale, a ajuns intr-un sat situat in apropierea frontierei libaneze, in zone controlate de forte ale regimului presedintelui Bashar al-Assad, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat brusc o intalnire planificata cu Putin in marja summitului G20 din Argentina, mentionand tensiuni cu privire la incidentul din largul peninsulei Crimeea, cand Rusia a sechestrat trei nave ucrainene si pe cei 24 de membri ai echipajelor, sub acuzatia de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.Decizia a fost luata direct de presedintele Donald Trump,…

- Meng Wanzhou, in varsta de 46 de ani, a fost arestata la 1 decembrie, in Canada, in timp ce se afla in tranzit intre doua zboruri, pe aeroportul din Vancouver.Ea este fiica fondatorului Huawei, o societate pe care agentii de informatii americane o prezinta ca avand legaturi cu Guvernul…

- Oficialii administrației Trump s-au intalnit marți, pentru a determina directorii executivi ai companiilor de automobile germane sa-și extinda investițiile in Statele Unite, deoarece Casa Alba are in vedere impunerea unor noi tarife pentru vehiculele fabricate in Europa, scrie Reuters.Casa Alba face…

- O importanta coalitie rebela a dezmintit orice implicare in atacul de sambata seara, la Alep, metropola nordului tarii aflata in mainile regimului, dupa ce autoritatile siriene si aliatul lor rus au evocat un posibil recurs la ”gaz de clor”.Intr-o tara devastata din 2011, de un razboi ce…

- Trezoreria SUA i-a adaugat pe lista teroristilor globali desemnati special pe irakianul Shibl Muhsin Ubayd al-Zaydi si pe libanezii Yusuf Hashim, Adnan Hussein Kawtharani si Muhammad Abd-al-Hadi Farhat, precum si pe Jawad Nasrallah, fiul conducatorului Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Jawad Nasrallah…