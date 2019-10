O unitate a 'soldatilor califatului' a atacat miercuri cartierul general al fortelor kurde in apropiere de orasul Raqqa, 'eliberand un numar de femei musulmane rapite' de catre combatantii kurzi, conform unui comunicat al Statului Islamic difuzat pe aplicatia Telegram. Comunicatul nu precizeaza nationalitatea acestor femei si nici daca acestea sunt afiliate Statului Islamic. Varf de lance al luptei impotriva Statului Islamic, invins in martie odata cu cucerirea ultimului sau fief in Siria, fortele kurde detin mii de jihadisti si pe familiile lor in inchisori si in tabere in nordul sirian. Autoritatile…