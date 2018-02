Stiri pe aceeasi tema

- Cinci civili sirieni care manifestau simptome de asfixie au fost spitalizati duminica, dupa bombardamente ale fortelor guvernamentale la Saraqeb, în provincia Idlib, informeaza AFP. Organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a relatat ca dupa ce elicoptere…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rusesc in estul provinciei Idlib (nord-vestul Siriei) si l-au ucis pe pilot, care a reusit sa se catapulteze, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat ca avionul, un model Suhoi 25, a cazut…

- Rușii au anunțat ca au efectuat bombardamente in regiunea Idlib din Siria, unde sambata a fost doborat un avion SU-25 iar pilotul aparatului a fost ucis.Potrivit Ministerului Rus al Apararii, aviația rusa ”a efectuat bombardamente care au dus la uciderea a peste 30 de teroriști”, relateaza Russia…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel mai mult este…

- Bombardamentele aeriene ale fortelor guvernamentale asupra celei mai mari enclave controlate de rebeli in nord-vestul Siriei s-au soldat joi cu cel putin 28 de morti, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Organizatia neguvernamentala cu sediul la Londra, citata de Reuters,…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile în regiunea Afrin din Siria s-a soldat pâna acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de…

- Armata turca a lansat de sambata in regiunea Afrin o vasta operatiune, denumita ''Ramura de maslin'', inmultind loviturile aeriene si bombardamentele cu artileria impotriva pozitiilor Unitatilor de aparare a poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de catre Ankara.Un bilant…

- Comunicatul sirian nu ofera amanunte in ceea ce priveste tinta acestor bombardamente israeliene care au avut loc in trei reprize in noaptea de luni spre marti.De la declansarea, in 2011, a conflictului din Siria, Israelul a intreprins mai multe raiduri impotriva armatei siriene si aliatului…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Cel putin 23 de civili si-au pierdut viata miercuri in enclava asediata Ghouta Rasariteana, in apropiere de Damasc, majoritatea de lovituri aeriene rusesti, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017, transmite…

- “Califatul” gruparii Statul Islamic (SI) s-a prabusit in 2017, in urma unei ofensive antijihadiste de anvergura, insa Irakul si Siria se confrunta in continuare cu provocari, orase in ruina si o amenintare extremista care persista, analizeaza AFP potrivit News.ro . La trei ani dupa ascensiunea si cucerirea…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…

- Jihadistii gruparii Statul Islamic (SI) au facut un avans semnificativ la sud de Damasc, in cea mai dura lupta din apropiere de capitala siriana din ultimele luni, a precizat grupul de monitorizare Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, relateaza DPA. Conform…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri, 22.30 GMT) mai multe rachete sol-sol in direcția unei poziții militare in provincia Damasc', atacul provocand 'pagube materiale', a relatat Sana, fara a preciza daca s-au inregistrat victime. 'Apararea aeriana a armatei siriene a putut face fața agresiunii,…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Armata rusa a dezmintit luni ca ar fi efectuat duminica raiduri aeriene in care si-ar fi pierdut viata peste 50 de civili intr-un sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic in estul Siriei, asa cum a afirmat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), transmite…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- Peste 340.000 de persoane au fost ucise in Siria incepand din 2011, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) intr-un nou bilant. Dintre acestea, peste 100.000 erau civili, transmite AFP. Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile…

- Noul bilanț a fost anunțat in momentul in care mai multe puteri straine iși intensifica eforturile diplomatice pentru a pune capat acestui conflict sangeros și cu cateva zile inainte de o noua serie de negocieri de pace sub egida ONU la Geneva. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara printre victimele atentatului din provincia unde jihadistii vor sa castige teren in fata ofensivei care incearca sa ii scoata din Siria. „Zeci…

- Cel putin 26 de persoane au murit vineri in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic in provincia Deir Ezzor din Siria, informeaza AFP. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara…

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…