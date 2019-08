Fortele regimului sirian au intrat duminica in Khan Shaykhun, un oras-cheie din provincia Idleb, in regiunea de nord-est a Siriei dominata de jihadisti, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH), transmite AFP.



"Fortele regimului au patruns in Khan Sheykhun pentru prima oara de la pierderea controlului in 2014", a declarat Rami Abdel Rahman, directorul OSDH.



Cea mai mare parte a provinciei Idleb si parti din provinciile invecinate Alep, Hama si Latakia se afla in continuare sub controlul jihadistilor, la 8 ani de la declansarea razboiului.

Regiunea…