Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, în regiunea siriana Ghouta de Est, situata în apropierea Damascului, în urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…

- Aproximativ 39.000 de persoane, inclusiv 10.507 civili, si-au pierdut viata în razboiul din Siria în 2017, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, numarul total al mortilor include 2.109 copii si 1.492 de femei, dar si 2.923 de…

- Gruparea terorista Stat Islamic (Daesh) a pierdut, in 2017, aproape tot teritoriul pe care il controla in Irak și Siria. Sau, in cuvintele premierului britanic, Theresa May, ISIS a fost strivit. Insa alungarea parțiala din cele doua state nu echivaleaza cu anihilarea gruparii jihadiste. Ea traiește…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- O explozie uriașa a izbucnit la un centru comercial din Melbourne. Martorii au spus ca au vazut bile de foc la centrul comercial Frankston din Australia. Un oficial a spus ca persoanele care faceau cumparaturi au fost lasate sa intre iar în centru, dupa ce inițial fusesera evacuate.…

- Trei dintre ei, in varsta de 22 de ani, 36 de ani si 41 de ani, au fost arestati de ofiterii britanici in orasul Sheffield. Cel de al patrulea, in varsta de 31 de ani, a fost arestat in Chesterfield. Locuintele celor patru barbati sunt perchezitionate de autoritati. Toti cei patru au fost…

- Terorismul din Siria exista cu sprijinul Occidentului, Frontul al-Nusra (grupare jihadista) constituie in prezent una dintre principalele probleme, a declarat luni președintele sirian Bashar al-Assad

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Jihadistii gruparii Statul Islamic (SI) au facut un avans semnificativ la sud de Damasc, in cea mai dura lupta din apropiere de capitala siriana din ultimele luni, a precizat grupul de monitorizare Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, relateaza DPA. Conform…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, potrivit salvatorilor, si provoaca temeri cu privire la perturbari ale alimentarii cu gaze naturale catre Italia si Croatia. Aceasta explozie a urcat brusc pretul…

- O exploziie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre estul și vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export…

- Departamentul de poliție din New York este in alerta dupa ce a fost anunțat ca o explozie a avut loc in centrul Manhattanului, informeaza Reuters. Trei magistrale de metrou sunt evacuate, noteaza The Guardian.Potrivit New York Post, cateva persoane ar fi ranite. O bomba artizanala ar fi explodat,…

- Rusia anunța ca Siria a fost eliberata complet de ISIS și ca misiunea armatei ruse in aceasta regiune s-a incheiat, citeaza AFP un mesaj al Ministerului rus al Apararii. ”Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista ISIS s-a incheiat. Teritoriul sirian este complet eliberat de luptatorii acestei…

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in explozia unui microbuz-capcana in orasul sirian Homs, in centrul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, conform agerpres.ro. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Armata rusa a dezmintit luni ca ar fi efectuat duminica raiduri aeriene in care si-ar fi pierdut viata peste 50 de civili intr-un sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic in estul Siriei, asa cum a afirmat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), transmite…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși ieri in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.

- Cel putin 53 de civili au murit intr-un raid aerian al armatei ruse in estul unui sat din Siria, potrivit unui grup de monitorizare britanic. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) din Marea...

- Cel putin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, au fost ucisi duminica in Siria de lovituri aeriene efectuate de armata rusa intr-un sat din estul tarii controlat de gruparea Stat Islamic, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, citat de AFP.

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- Noul bilanț a fost anunțat in momentul in care mai multe puteri straine iși intensifica eforturile diplomatice pentru a pune capat acestui conflict sangeros și cu cateva zile inainte de o noua serie de negocieri de pace sub egida ONU la Geneva. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Peste 340.000 de persoane, intre care 100.000 de civili, au fost uciși de la inceputul razboiului din Siria in 2011, a afirmat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Noul bilanț a fost anunțat în momentul în care mai multe puteri…

- Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara printre victimele atentatului din provincia unde jihadistii vor sa castige teren in fata ofensivei care incearca sa ii scoata din Siria. „Zeci…

- Cel putin 26 de persoane au murit vineri in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic in provincia Deir Ezzor din Siria, informeaza AFP. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara…

- Turcia a ordonat retragerea militarilor sai de la un exercitiu NATO in Norvegia, a anuntat vineri presedintele turc Recep Erdogan, afirmand ca a fost prezentat drept "inamic" in cadrul acestui exercitiu. "Ieri, a avut loc un incident in Norvegia. A fost prezentat un fel de stand cu dusmani.…

- Cel putin 29 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi luni in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate rebele dintr-o zona de dezescaladare din nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Cinci copii se numara printre victimele din orasul…

- Statul Islamic a recucerit luni inca un oras din Siria, informeaza Reuters. Luptatorii jihadisti au redobandit controlul asupra intregii localitati Albu Kamal (Bukamal), pe care militiile sustinute de Iran o eliberasera de cateva zile, au anuntat surse din randul localnicilor, lideri tribali si organizatia…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a preluat controlul ‘aproape total’ asupra orașului sirian Boukamal, in apropiere de frontiera cu Irak, respingand forțele regimului și pe aliații acestora la periferia acestei localitați strategice din estul țarii, a indicat sambata Observatorul Sirian pentru…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a preluat controlul 'aproape total' asupra orasului sirian Boukamal, in apropiere de frontiera cu Irak, respingand fortele regimului si pe aliatii acestora la periferia acestei localitati strategice din estul tarii, a indicat sambata Observatorul Sirian pentru…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a preluat controlul 'aproape total' asupra orașului sirian Boukamal, in apropiere de frontiera cu Irak, respingand forțele regimului și pe aliații acestora la periferia acestei localitați strategice din estul țarii, a indicat sambata Observatorul Sirian pentru…

- Trei plicuri similare, dintre care unul conținea o pudra alba suspecta, erau examinate marți dupa-amiaza de poliție la sediul parlamentului scoțian, o parte a imobilului fiind evacuat din cauza acestui incident, transmite Reuters. Plicurile au fost adresate parlamentarilor conservatori Liz…

- Armata siriana a incheiat joi seara recucerirea orașului Deir Ezzor de la Statul Islamic, a anunțat organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). "Orașul a ajuns sub controlul trupelor guvernamentale siriene", a declarat șeful OSDO,…

- Casa Alba a criticat Rusia pentru protejarea președintelui sirian Bashar al-Assad, intr-un comunicat publicat miercuri referitor la un recent raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitații Khan Shaykhun, relateaza dpa. În atacul survenit la 4 aprilie…

- Explozia, a carei cauza nu a fost stabilita inca, s-a produs intr-o centrala situata in districtul Rae Bareli din statul Uttar Pradesh (nord) și administrata de o companie publica, National Thermal Power Corporation.Mai multe persoane raman in continuare spitalizate in stare critica dupa…

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și Reuters. Explozia…

- Organizatia Human Rights Watch (HRW) a cerut vineri sanctiuni impotriva persoanelor responsabile de atacuri chimice din Siria, la o zi dupa publicarea unui raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitatii Khan Shaykhun, relateaza AFP, conform agerpres.ro. In…

- Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața luni seara intr-un atac aerian cu origine neidentificata in apropiere de Deir ez-Zor, oraș din estul Siriei eliberat aproape complet de forțele regimului de la Damasc, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. …

- Toti combatantii sirieni ai gruparii Statul Islamic (SI) care se aflau inca la Raqqa au parasit acest oras din nordul Siriei, a anuntat sambata organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza Reuters si AFP.Un responsabil local de la Raqqa a afirmat…

- Toti combatantii sirieni ai gruparii Statul Islamic (SI) ce se aflau inca la Raqqa au parasit acest oras din nordul Siriei, a anuntat sambata organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru...

- Toți combatanții sirieni ai gruparii Statul Islamic (SI) ce se aflau inca la Raqqa au parasit acest oraș din nordul Siriei, a anunțat sambata organizația non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza Reuters și AFP. Un responsabil local de la Raqqa a…

- Britanica Sally Jones, o jihadista care recruta online pentru organizatia Statul Islamic (SI), a fost ucisa în Siria de o drona americana, împreuna cu fiul ei în vârsta de 12 ani, scrie cotidianul The Sun de joi, preluat de Reuters. Sally Jones, originara…

- Turcia a trimis un convoi al operatiunii militare în provincia siriana Idlib împotriva gruparii kurde YPG. Militarii au ajuns, joi, în zona, potrivit unor surse locale citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax. Convoiul include aproximativ 30 de vehicule militare,…

- Trei teroristi sinucigasi si-au detonat miercuri centurile cu explozivi langa cartierul general al politiei din Damasc, facand un mort si sase raniti, a anuntat Ministerul de Interne al Siriei, informeaza AFP. Doi atacatori "au incercat sa lanseze un asalt impotriva cartierului general al comandamentului…