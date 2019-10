Decizia unor tari europene de a opri vanzarile lor de arme catre Turcia nu va opri operatiunea turca in Siria, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza France Presse si DPA. "De cand am lansat operatiunea, ne confruntam cu amenintari cu sanctiuni economice sau embargouri asupra armelor. Cei care cred ca ne pot forta sa dam inapoi cu aceste amenintari gresesc", a spus Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul. Sambata, Franta si Germania au anuntat ca vor opri vanzarile de arme "susceptibile de a fi folosite" de Ankara ca parte a ofensivei sale in nord-estul Siriei…