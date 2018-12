Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea trupelor americane de pe teritoriul sirian nu inseamna incheierea actiunilor coalitiei internationale conduse de SUA, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, informeaza TASS, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-ar fi…

- Ministerul de Externe iranian a declarat sambata ca prezenta militara a Statelor Unite in Siria este "ilogica si o sursa de tensiune", a relatat agentia de presa iraniana IRNA, preluata de...

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Autoritatile de la Chisinau insista ca Moscova trebui sa-si retraga trupele de pe teritoriul tarii noastre. Despre asta a vorbit premierul Pavel Filip la Minsk, in cadrul reuniunii Grupului de baza al Conferintei pe probleme de securitate de la Munchen.

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor militare americane…

- Numarul civililor ruși care calatoresc in Siria, unde Moscova desfașoara operațiuni militare in sprijinul președintelui Bashar al-Assad a atins niveluri record anul acesta, potrivit statisticilor oficiale publicate de FSB, scrie Moscow Times.

