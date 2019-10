Stiri pe aceeasi tema

- SUA isi vor continua retragerea din nordul Siriei si niciun soldat american nu va ajuta sa se faca respectata "zona de securitate" intre kurzi si Turcia, a avertizat vineri ministrul american al apararii, Mark Esper, citat de France Presse. Esper a precizat presei la Pentagon ca fortele americane vor…

- Președintele rus, Vladimir Putin a avertizat astazi ca militanții statului islamic deținuți in nord-estul Siriei ar putea scapa ca urmare a unei operațiuni militare turcești acolo, a informat agenția de știri Interfax, potrivit Reuters. Ofensiva turca impotriva forțelor kurde aliate ale SUA, din nord-estul…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Rusia a acuzat miercuri rebelii sirieni si Statele Unite ca blocheaza evacuarea unei tabere de refugiati din teritoriul aflat sub controlul lor in sudul Siriei, unde ONU a evocat in iunie conditii de viata "critice", scrie agerpres.ro.

- Seful gruparii Statul Islamic (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, a facut apel la sustinatorii sai sa îi "salveze" pe jihadistii tinuti în detentie în închisori si familiile acestora care traiesc în tabere de persoane stramutate în special în Siria si Irak,…

- Turcia a condamnat "ferm" atacul efectuat luni de avioane rusesti si siriene asupra unui convoi militar pe care l-a trimis in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, denuntand o violare a acordurilor stabilite cu Moscova, relateaza France Presse. "Condamnam ferm acest atac care este in contradictie…

- Secretarul apararii american Mark Esper, aflat in vizita in Japonia, a declarat marti ca orice operatiune turca in nordul Siriei va fi ''inacceptabila'', iar Statele Unite vor impiedica incursiunile unilaterale, in contextul amplificarii tensiunilor dintre Washington si Ankara, relateaza Reuters si…

- Presedintele Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia, care are deja o baza in nord-vestul Siriei, va efectua o operatiune militara intr-o zona controlata de kurzi la est de Eufrat in nordul Siriei.''In mod clar credem ca orice actiune unilaterala a Turciei ar fi inacceptabila", a declarat…