Siria: Două gropi comune au fost descoperite în apropiere de Raqqa (agenţie) Doua gropi comune, continand cadavrele a zeci de civili si militari sirieni asasinati de jihadistii din gruparea Stat Islamic (SI), au fost descoperite vineri in vestul provinciei Raqqa, a indicat agentia oficiala siriana Sana, preluata de AFP.



"Doua gropi comune au fost descoperite astazi in vestul provinciei Raqqa, acolo fiind gasite cadavrele a zeci de martiri civili si militari, executati de organizatia terorista Daesh (acronimul arab al SI) atunci cand controla regiunea", a precizat vineri Sana.



Corpurile au fost dezgropate in baza informatiilor furnizate de populatie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei egiptene, Cairo, soldat cu noua morti, potrivit unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP. "Un grup de luptatori ai Stat Islamic a efectuat…

- Jihadistii Statului Islamic 'par sa se deplaseze in deplina impunitate in teritoriile controlate de regim, ceea ce arata ca acesta este, in mod clar, reticent sau incapabil sa invinga Daesh', le-a declarat jurnalistilor prezenti la Pentagon generalul britanic Felix Gedney, unul din responsabilii…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Sase cadavre spanzurate de poduri au fost descoperite miercuri in Baja California Sur, un fapt fara precedent in acest stat turistic din nord-vestul Mexicului, in care crima organizata a castigat teren, transmite AFP. Corpurile au fost descoperite miercuri dimineata pe drumurile spre trei…

- Osemintele au fost descoperite de tractoriștii care faceau lucrari agricole pe un camp din comuna Balești, județul Gorj. Aceștia au alertat autoritațile. Criminalistii au ridicat un craniu si mai multe oase. Poliția a deschis un dosar penal, urmand ca legiștii sa afle daca este vorba de oseminte…

- Doua gropi comune, cu ramasitele a 90 de membri ai minoritatii yazidi din Irak, despre care se considera ca au fost ucisi de jihadistii Statului Islamic, au fost gasite in orasul Sinjar din nord-vestul tarii, au relatat sambata localnici si mass-media. Gropile comune au fost descoperite la sud-vest…

- Doua noi gropi comune au fost descoperite la cațiva kilometri distanța de Ninive. Potrivit martorilor, cele peste 90 de persoane, inclusiv femei și copii, aparținand minoritații yazidi, au fost executate de militanții Statului Islamic. Trupele de securitate irakiene au descoperit doua noi gropi comune…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a anuntat sambata "incheierea razboiului" dus de trei ani de catre fortele guvernamentale pentru a elimina organizatia jihadista Statul Islamic (ISIL/Daesh) din Irak, relateaza AFP. "Fortele noastre controleaza complet granita irakiano-siriana si anunt deci…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Un seif in care se aflau aproape 15.000 lei a fost furat, noaptea trecuta, dintr-o agenție de pariuri din Reșița. Hoții au reușit sa fuga inainte de a ajunge polițiștii, iar oamenii legii incearca acum sa dea de urma lor. Cecilia Daneț, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin,…

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…

- Presedintele Romaniei a semnat in urma cu trei zile mai multe decrete de decorare "In semn de apreciere pentru profesionalismul dovedit in indeplinirea cu succes a misiunilor incredintate".Astfel, Klaus Iohannis a conferit: Ordinul "Virtutea Maritima" in grad de Comandor, cu insemn pentru militari,…

- Comentariile facute de Ilham Ahmed, un membru al filialei politice a Fortelor Democrate Siriene (SDF) sustinute de SUA, au fost aduse ca raspuns adus declaratiei administratiei americane, care a anuntat in weekend ca ar putea opri ajutorul militar trimis kurzilor. Statele Unite ar putea…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- Cel putin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost ucisi duminica in Siria in atacuri ale aviatiei ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic SI , in estul tarii, a anuntat, intr un nou bilant, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului OSDO , relateaza Romania TV.Raidurile…

- Cel putin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, au fost ucisi duminica in Siria de lovituri aeriene efectuate de armata rusa intr-un sat din estul tarii controlat de gruparea Stat Islamic, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, citat de AFP.

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- Trei persoane, sot, sotie si soacra acestuia au fost ucise in propria lor casa dintr o localitate din judetul Satu Mare. Unul dintre cadavre ar fi fost gasit in fata garajului, unul pe scari si unul in casa informeaza presasm.ro Cadavrele au fost descoperite de o ruda venita in vizita si care a alertat…

- Este „posibil" ca jihadiști straini din gruparea Stat Islamic (SI) sa fi scapat din Raqqa inaintea caderii orașului, a recunoscut coaliția internaționala condusa de SUA, dupa publicarea unui...

- Ne-am obișnuit cu ideea ca Daesh-ISIS, autointitulat Stat Islamic, face execuții oribile, ostentative, inregistrate pe camerele de luat vederi pentru a teroriza și infricoșa lumea intreaga, dar și pentru a atrage luptatori jihadiști inrolați de pe tot globul și pentru a colecta fonduri de la cei care…

- Președintele iranian Hassan Rohani a sosit marți dimineața la Kermanshah, capitala provinciei cu același nume lovita duminica de un puternic seism, unde a promis ca statul va raspunde 'cat mai repede posibil' așteptarilor victimelor acestei catastrofe, informeaza AFP. Vestul provinciei Kermanshah,…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a sosit marti dimineata la Kermanshah, capitala provinciei cu acelasi nume lovita duminica de un puternic seism, unde a promis ca statul va raspunde 'cat mai repede posibil' asteptarilor victimelor acestei catastrofe, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Vestul…

- Mai multe gropi comune, cu 'nu mai puțin de 400 de cadavre', au fost descoperite in apropiere de localitatea irakiana Hawija, un bastion jihadist recucerit din mainile gruparii Statul Islamic (SI) la inceputul lui octombrie, a anunțat sambata guvernatorul provinciei Kirkuk, situata la nord de Bagdad,…

- Liderul gruparii Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, s-ar fi aflat in orașul sirian Albu Kamal in timpul operațiunii armatei siriene și a aliaților sai de ''curațire'' a localitații din estul Siriei, a indicat unul din serviciile de presa militara controlat de mișcarea șiita libaneza Hezbollah, relateaza…

- Armata siriana a declarat victoria asupra Organizatiei teroriste Stat Islamic, pe teritoriul sirian. Siria considera ca s-a pus capat perioadei de dominare teritoriala a Daesh. Armata siriana a declarat victoria asupra Daesh – organizatia terorista Stat Islamic, dupa ce a preluat controlul asupra ultimului…

- Sute de locuitori ai orașului Raqqa au revenit la casele lor în ultimele zile, într-un prim val de reîntoarceri ale civililor dupa ce o alianța kurdo-araba a alungat gruparea Stat Islamic (SI) din cel mai important fief al sau din Siria, transmite

- Sute de locuitori ai orașului Raqqa au revenit la casele lor in ultimele zile, intr-un prim val de reintoarceri ale civililor dupa ce o alianța kurdo-araba a alungat gruparea Stat Islamic (SI) din cel mai important fief al sau din Siria, transmite luni AFP, citand alianța menționata. SI…

- Doua cadavre de porci mistreți au fost descoperite, miercuri, pe o plaja din zona Mamaia Nord de catre un angajat al unei companii de gaze care efectua verificari in zona. O echipa a Administrației...

- Un numar de 14 oameni au fost uciși in explozia unor mine lasate de gruparea Stat Islamic intre ruinele orașului Raqqa dupa ce acesta a fost recucerit in urma cu o saptamana, a indicat marți un purtator de cuvant citat de AFP. "La finalul saptamânii trecute, noua civili au fost…

- Oficiali din Marea Britanie și Franța au declarat ca soluția cea mai buna în ce-i privește pe cetațenii britanici și francezi care au devenit membri ai gruparii Stat Islamic (IS) din Siria și Irak ar fi ca aceștia sa fie uciși, informeaza BBC citat de RFI. Aceste declarații apar dupa…

- Rusia a denunțat vehement, ieri, „bombardamentele barbare" ale coaliției conduse de Statele Unite asupra orașului Raqqa, ultimul bastion al organizației teroriste Stat Islamic in Siria, cucerit...

- Rusia acuza coalitia antiterorista coordonata de SUA ca „a sters de pe fata pamântului” orasul sirian Raqqa în timpul operatiunilor împotriva Stat Islamic. Pe de alta parte, coalitia a comunicat în repetate rânduri ca a încercat sa evite pe cât…

- Militiile siriene sustinute de SUA au capturat lideri straini importanti ai gruparii Stat Islamic in decursul a luni de zile de lupte pentru Raqqa, dar nu este clar inca daca ei vor fi repatriati...

- Orasul sirian Raqqa, fieful organizatiei teroriste Stat Islamic, a fost eliberat. Bilantul lasat în urma de razboi este, însa, unul tragic. Cel putin 3.250 de oameni au fost ucisi. Dintre acestia, aproape 300 erau copii.

- Acest anunț al coaliției, care a efectuat mii de lovituri aeriene impotriva jihadiștilor și a trimis consilieri speciali pe langa forțele locale angajate in Irak și Siria, marcheaza implinirea a trei ani de la crearea ei și intervine in ziua cand SI a fost izgonit din fostul sau bastion in Siria,…

- Batalia de la Raqqa, ce s-a incheiat marți, s-a soldat cu 3.250 morți, intre care 1.130 civili, dupa mai bine de patru luni de lupte, potrivit unui bilanț al Observatorului sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Luptele și bombardamentele aeriene care au devastat fostul…

- O alianta de combatanti kurzi si arabi sustinuta de Washington a anuntat marti ca a recucerit spitalul din Raqqa, una dintre ultimele redute ale gruparii Stat Islamic (SI) in acest oras din nordul Siriei, informeaza AFP, conform agerpres.ro. 'Spitalul national a fost eliberat (...), 22 de combatanti…

- Forțele antijihadiste susținute de Washington desfașoara luni la Raqqa "cele mai dure lupte" impotriva ultimilor combatanți ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anunțat un purtator de cuvant al Forțelor Democrate Siriene (FDS), in timp ce ofensiva a intrat in faza sa finala, informeaza…

- Coaliția internaționala sub comanda SUA din Siria a anunțat sambata intr-un comunicat ca ''un convoi'' va parasi sambata Raqqa, dupa ce s-a ajuns la un acord de evacuare referitoare la orașul din nordul țarii unde jihadiștii gruparii Stat Islamic (SI) sunt incercuiți, relateaza AFP. ''Acordul…

- 143 de foști militari turci sunt judecați cu incepere de luni pentru implicarea lor in confruntarile care au avut loc pe un pod din Istanbul in cursul puciului eșuat din iulie 2016, facand mai multe zeci de morți. ...

- In total, 143 de fosti militari turci vor fi judecati cu incepere de luni pentru implicarea lor in confruntarile care au avut loc pe un pod din Istanbul in cursul puciului esuat din iulie 2016, facand mai multe zeci de morti, relateaza AFP.Luni, suspectii, printre care 30 de ofiteri, se vor…

- In total, 143 de foști militari turci vor fi judecați cu incepere de luni pentru implicarea lor in confruntarile care au avut loc pe un pod din Istanbul in cursul puciului eșuat din iulie 2016, facand mai multe zeci de morți, relateaza AFP. Luni, suspecții, printre care 30 de ofițeri,…

- Gigi Becali i-a fixat lui Nicolae Dica un nou obiectiv. Finantatorul vicecampioanei merge pe mana lui Dan Petrescu, care a spus ca, la lotul pe care il are, FCSB poate castiga Europa League. Latifundiarul din Pipera ii da dreptate "Bursucului" si spune ca echipa sa poate castiga competitia europeana,…

- Televiziunea Romana va transmite, in exclusivitate, toate editiile Campionatelor Mondiale de Gimnastica pana in 2020, se arata intr-un comunicat emis miercuri de postul public de televiziune. Din 5 octombrie, spectacolul CM de Gimnastica Artistica Montreal, 2017 se vede la TVR. TVR Moldova va transmite…

- Victor Piturca este de parere ca FCSB are o echipa foarte slaba, dar este avantajata de faptul ca adversarele sunt si mai mult lipsite de valoare. Fostul selectioner sustine ca echipa lui Gigi Becali ar putea pierde si in acest titlul, in ciuda investitiilor masive. FCSB a investit serios…

- Denis Alibec este chinuit, in ultimele luni, de o pubalgie care nu-i permite sa se exprime la capacitate maxima, dar evita operatia. Florin Lovin, impresarul atacantului de la FCSB, a explicat situatia in care se afla cel mai important fotbalist din Liga 1. Alibec nu a fost convocat la echipa nationala…