- Actiunile Amazon a scazut luni cu peste 4% intr-o singura zi, dupa ce presedintele american Donald Trump a atacat din nou retailerul online, cu privire la pretul livrarilor pe care acesta le face prin sistemul postal american si a promis schimbari nespecificate, potrivit Reuters. „Posta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters, citand oficiali americani. Trump a cerut oprirea finantarii dupa ce a citit o stire care mentiona…

- Americanii vor pleca din Siria "foarte curand" acum ca jihadistii gruparii Stat Islamic (SI) sunt pe punctul de a fi complet invinsi, a declarat joi Donald Trump, citat de AFP. "Vom pleca din Siria foarte curand", "cu adevarat foarte curand", a spus presedintele american, de mai multe ori, intr-un…

- Presedintele american a spus, intr-un discurs public, ca Statele Unite se vor retrage in scurt timp din Siria, pentru ca organizatia terorista Stat Islamic este ca si infranta, scrie digi24.ro.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN.

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Presedintele american, Donald Trump, a renuntat intr-un final, vineri, la dreptul sau de veto si a promulgat legea de finantare a statului federal, nu fara a se plange de compromisul din Congres intre majoritatea sa republicana si opozitia democrata, transmite AFP, care noteaza ca, in aceste conditii,…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Statele Unite ca au incercat sa pacaleasca Turcia in privinta implicarii in conflictul din Siria, prin faptul ca au sustinut cu armament militiile kurde, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Intr-un comunicat, Kremlinul a precizat ca Putin si Trump au convenit asupra necesitatii de a lucra impreuna pentru a tempera o posibila cursa a inarmarilor si de a coopera pentru asigurarea stabilitatii strategice, precum si in lupta impotriva terorismului international. Potrivit Kremlinului,…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Anuntul surprinzator a venit nu de Casa Alba, ci de la oficiali sud-coreeni care au precizat ca intrevederea va avea loc in luna mai. In scurt timp, Casa Alba a confirmat ca Trump se va vedea cu dictatorul nord-coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca va reveni asupra ideii de a supraimpozita importurile de otel si aluminiu, cu conditia ca un nou acord de liber-schimb nord-american ALENA, de aceasta data "corect", sa fie semnat, scrie AFP.

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american, scrie The Guardian. Kushner a fost anuntat de modificare, alaturi…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Casa Alba a apreciat luni ca mentinerea la putere a presedintelui chinez Xi Jinping mai mult de doua mandate tine de politica interna a Beijingului, relateaza AFP. "Consider ca este o decizie care apartine Chinei", a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders. "Presedintele…

- Mexic si SUA au renuntat la pregatirile in vederea unei vizite la Washington a presedintelui mexican, Enrique Pena Nieto, din cauza tensiunilor persistente legate de finantarea zidului pe care liderul american Donald Trump il doreste construit la granita celor doua state, scrie cotidianul Washington…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca atitudinea Rusiei si Iranului in Siria este "o rusine", referindu-se la bombardamentele intensive ale regimului sirian asupra fiefului rebel din Ghouta de Est care au facut sute de morti, relateaza AFP. "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este "favorabil" masurilor în sensul intensificarii verificarilor în cazul persoanelor care vor sa detina arme de foc, anunta Casa Alba, dupa o serie de atacuri armate soldate cu sute de morti.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE, citata de Agerpres. „Drepturile noastre…

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- Trecuta neobservata in Occident, relansarea Tratatului de la Lancaster House intre Londra si Paris, instaureaza o super „Ințelegere cordiala”, cu mult mai profunda decat cea de acum 114 ani, din 1904. Ea va participa la restabilirea unei lumi bipolare, provocand, in mod inevitabil, iesirea Frantei…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, miercuri, ca tara sa îsi va extinde operatiunea militara în Siria, un gest ce ar putea aduce fortele turce în confruntare cu cele ale Statelor Unite, în conditiile

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind din Gradina de Trandafiri de la Casa Alba, Trump si-a transmis comentariile printr-o videoconferinta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Ideea ca Oprah Winfrey ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite s-a raspandit rapid dupa gala Globurilor de Aur. Dar oare doresc americanii ca vedeta de televiziune sa le fie presedinte? Desi majoritatea o apreciaza si cred ca ar putea sa-l invinga pe Donald Trump, ei nu doresc sa o vada…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu”,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia...

- Un incendiu a fost raportat la etajele superioare ale cladirii Trump Tower din New York. Potrivit primelor informații, pompierii suspecteaza un scurtcircuit incendiul fiind localizat pe acoperișul cladirii. Pompierii din New York au fost alertați cu privire la un incendiu care se manifesta la etajele…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat, marti, sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…