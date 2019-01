Doi soldati britanici ai coalitiei internationale anti-jihadiste, condusa de Statele Unite, au fost raniti sambata seara intr-un tir cu racheta tras de gruparea Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a indicat un ONG, relateaza AFP.



''Doi soldati britanici ai coalitiei anti-SI au fost raniti in timp ce un combatant kurd al Fortelor democratice siriene (FDS) a fost ucis in urma unui tir cu racheta al jihadistilor in sectorul Al-Chaafa'' in ultimul punct controlat de SI in provincia Deir Ezzor (est), a declarat directorul Observatorului sirian al drepturilor omului (OSDO),…