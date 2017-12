Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU împotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- Roger Stone, consultant politic american și colaborator al trei președinți ai SUA – Richard Nixon, Ronald Reagan si Donald Trump – a fost cateva zile intr-o vizita privata la București. Fost consilier de campanie al actualului președinte american, Roger Stone a acordat un interviu publicației Adevarul,…

- Vladimir Putin a comuniat ordonarea de retragere parțiala a trupelor ruse din Siria, in timpul unei vizite neanunțate la baza militara rusa din Siria. Putin a fost intalnit de președintele Siriei, Bashar al-Assad.

- Ajuns la putere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila si o economie care se clatina, Putin este laudat de multi dintre concetatenii sai pentru ca a fost omul stabilitatii si al unei noi prosperitati, multumita unei adevarate mane, de pe urma petrolului, timp de mai multi ani. ”Rusia va…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- "Dupa decizia de Brexit, UE este complet confuza. Ei trebuie sa isi revizuiasca viziunea pentru viitor, cat de mult se vor extinde si ce loc va avea Turcia in acest proces. Noi suntem aici. Nu plecam nicaieri", a spus Yildirim, in cadrul unei vizite la Londra. Turcia a inceput negocierile…

- Raidurile aviației ruse au avut loc dupa ce saptamana trecuta președintele Bashar al-Assad a fost primit la Soci de președintele Vladimir Putin, iar acesta din urma a declarat ca exista o „șansa reala” de a pune capat razboiului din Siria.

- Un avion încarcat cu ajutoare umanitare închiriat de UNICEF a aterizat sâmbata la Sanaa, pentru prima data de la consolidarea, în noiembrie, a blocadei impuse Yemenului de coaliția sub comandament saudit, relateaza AFP. În martie 2015, aceasta coaliție…

- Sase bombardiere cu raza lunga de actiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor pozitii ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anuntat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele tintite se afla atat…

- Reuniune ruso-turco-iraniana la Soci, pe care presa de la Moscova o considera o noua Yalta privind Siria. Practic, rușii incearca sa descrie viitorul republicii islamice. Intalnirea a fost precedata insa de vizita președintelui Bashar al-Assad la Moscova.

- Presedintii din Rusia, Iran si Turcia au adoptat miercuri, in cursul reuniunii de la Soci, pe litoralul Marii Negre, o declaratie comuna privind cooperarea in scopul solutionarii crizei din Siria. "Actiunile de lupta la scara larga impotriva gruparilor teroriste din Siria se apropie de sfarsit.…

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- 'Faza activa a operatiunii militare' in Siria, unde armata rusa intervine in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, 'se incheie', a anuntat marti seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Faza activa a operatiunii militare in Siria se incheie.…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. "Vladimir Putin a…

- Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a avertizat marți ca insecuritatea persistenta din regiunea africana Sahel ascunde o criza umanitara masiva ce afecteaza aproximativ 12 milioane de persoane din cinci țari, relateaza agenția DPA. Potrivit organizației, conflictele armate,…

- Deplasarile forțate ale populației cu titlu de "acorduri de reconciliere" in Siria reprezinta "o crima impotriva umanitații", a estimat organizația Amnesty International intr-un raport publicat luni, relateaza AFP. În raportul denumit "Plecați sau muriți",…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- "Imi anunț demisia din postul de prim-ministru", a declarat Hariri, care se afla in prezent in Arabia Saudita, intr-un discurs retransmis de postul de televiziune prin satelit Al-Arabiya, cu sediul in Dubai.Demisia, deloc așteptata, intervine la un an dupa nominalizarea sa. Puternica mișcare…

- In timp ce americanii se dau de ceasul mortii cu acordul nuclear cu Iranul, Putin descinde la Teheran si lanseaza afacerile secolului. Un pas mai incolo, in Siria, protejatul Moscovei, Bashar al Assad, domneste bine-mersi la umbra supersonicelor de vanatoare rusesti. Ar mai fi batalia pentru Irak, dar…

- Dupa sase ani de razboi, regimul condus de Bashar al-Assad a reusit sa cucereasca peste jumatate din teritoriul tarii, dar este dependent de aliatii sai rus si iranian si ramane izolat pe scena internationala, scrie AFP.

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a acuzat Rusia vineri ca incearca sa acopere crimele guvernul lui Bashar al Assad in Siria, transmite Reuters. Johnson considera ca comportamentul Moscovei submineaza consensul asupra armelor chimice și impiedica pedepsirea responsabililor pentru atacul…

- Și ceea ce trebuia sa se intample, s-a intamplat. Rusia lui Putin a dobandit tot mai mult curaj și tupeu la nivel global, reușind, luni noaptea, sa blocheze in Consiliul de Securitate și anchetarea de catre Mecanismul de Investigare Comun (JIM) al Organizației de Interzicere a Armelor Chimice – OPCW…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa decida marti in cursul unui vot daca prelungeste ancheta asupra atacurilor comise in Siria cu arme chimice, au informat luni mai multi diplomati, scrie AFP. Aceasta masura risca sa fie blocata prin veto de Rusia – aliat al regimului condus de presedintele…

- Statele membre ale Grupului Celor Sapte (G7) si gigantii Internetului s-au pus de acord asupra unui plan vizand sa blocheze continuturi online cu caracter ”terorist”, a anuntat vineri ministru italian de Interne Marco Minniti, a carui tara detine in prezent presedintia Grupului, relateaza AFP. Reprezentanti…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut vineri ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa-și “reinnoade” relațiile cu “marea Rusie”, relații deteriorate puternic dupa sancțiunile aspre impuse de europeni ca raspuns la criza ucraineana, informeaza AFP, preluata…

- 'Crede cineva la modul serios ca ne putem gandi la Europa fara sa ținem cont de marea Rusie?', a declarat Juncker in timpul unui discurs susținut in fața studenților la Universitatea din Luxemburg. Rusia este 'primul nostru mare vecin, cu care trebuie intr-un fel — și fara a uita de conflictele…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat marti ca, in caz de un nou razboi la frontiera de nord a Israelului, tara sa se va confrunta cu "un singur front", cuprinzand Libanul si Siria, relateaza France Presse."Intr-un urmator razboi la nordul tarii, Libanul nu va fi…

- În contextul vizitei regelui saudit Salman bin Abdulaziz al-Saoud în Rusia, prima efectuata de un suveran saudit, cei mai mari exportatori de aur negru ai planetei – Rusia si OPEC, dominata de Arabia Saudita – sunt de acord cu reechi­librarea pietei între cerere…

- La Rostov-pe-Don, oras din sudul Rusiei, au fost livrate douasprezece unitati „Gruz-200“ – pierderi umane in randul mercenarilor unitatii militare private ”Wagner”. De partea trupelor lui Bashar al Assad in Siria lupta mii de mercenari rusi, pierderile de vieti omenesti in randul acestora este de ordinul…

- Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) iși va reduce in mod drastic operațiunile in Afganistan in urma atacurilor in care și-au pierdut viața șapte dintre membrii personalului sau in anul in curs, transmite Reuters, scrie agerpres.ro.

- Ministrul israelian al apararii a declarat marti ca presedintele Bashar al-Assad castiga razboiul civil din Siria si a cerut o mai mare implicare a Statelor Unite, in timp ce aliatii Damascului, Iranul si Hezbollahul libanez, obtin victorii pe teren, relateaza Reuters.Comentariile lui Avigdor…

- Sabbagh este primul creștin care a obținut aceasta funcție dupa Fares el-Khoury, care a fost ales de doua ori in timpul mandatului francez (1920-1946) și a treia oara dupa declararea independenței Siriei.Sabbagh, licențiat in drept, este la fel ca majoritatea parlamentarilor sirieni membru…