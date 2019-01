Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 43 de persoane si-au pierdut viata si 10 au fost ranite, luni, intr-un atac lansat impotriva unui complex de cladiri guvernamentale din Kabul, luat cu asalt timp de aproximativ sapte ore de barbati inarmati, fiind unul dintre cele mai sangeroase atacuri comise in capitala afgana de la inceputul…

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, in urma unui atac care a vizat principala agentie afgana de informatii, aflata in apropierea capitalei Kabul, a informat un oficial din cadrul Serviciilor de Informatii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doi politisti au fost ucisi joi la Chabahar, in sud-estul Iranului, intr-un atentat sinucigas vizand un post de comandament al politiei, in care a fost implicata o masina-capcana si barbati inarmati, relateaza AFP, informeaza News.ro.Asaltul a fost dat cu putin inainte de ora locala 10.00…

- Turcia a finalizat "pregatirile" pentru o noua ofensiva in nordul Siriei care sa "distruga" o militie kurda sprijinita de Washington, dar pe care Ankara o considera ca fiind "terorista", a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Vom…

- Un kamikaze care se deplasa pe jos s-a aruncat luni in aer in apropierea unui vehicul care patrundea in sediul Comisiei electorale independente (CEI) de la Kabul, ranind cel putin sase persoane, au declarat responsabili citati de AFP, conform agerpres.ro. "Explozia s-a produs la 20 de metri…

- Fortele kurde din Siria, aflate in prima linie in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI), detin sute de presupusi jihadisti straini, dar si femei si copii, relateaza marti AFP. Acest dosar reprezinta o adevarata bataie de cap pentru autoritatile autonome kurde, care refuza sa-i judece pe…

- "Sinugicasul a fost vazut in apropiere de o sectie de votare la Kabul si si-a detonat centura exploziva", a declarat un purtator de cuvant al politiei capitalei, Basir Mujahid. Atentat sinucigas la Kabul, la comemorarea asasinarii lui Ahmed Shah Massoud. Sunt cel putin sapte morti O…