Siria: Cel puţin 19 morţi în lupte duse între jihadişti şi rebeli în nordul ţării Cel putin 19 persoane, majoritatea combatanti, si-au pierdut viata marti in confruntarile dintre jihadisti si grupuri rebele din nordul Siriei, a raportat marti Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Luptele s-au dus intre gruparea jihadista Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), dominata de fosta ramura a organizatiei Al-Qaida, si o coalitie de grupuri rebele si au avut loc in vestul provinciei Alep, potrivit OSDO care dispune de o vasta retea de surse in Siria aflata in razboi. Luni, jihadistii din HTS au acuzat grupul rebel Nour al-Din al-Zenki ca a ucis cinci dintre luptatorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

