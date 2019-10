Siria: Cel puţin 173 de civili au fost ucişi de mine şi de resturi explozive de război în 2019 (ONG) Cel putin 173 de civili, dintre care 41 de copii, au fost ucisi in Siria de la inceputul lui 2019 de mine antipersonal si de resturi explozive de razboi, a relatat joi o organizatie neguvernamentala, fiind vorba de un flagel care ameninta milioane de persoane in aceasta tara aflata in conflict, relateaza AFP. Odata cu acest razboi declansat in 2011, numeroasele parti beligerante care se infrunta in Siria au pus un numar considerabil de mine, in zone urbane, dar si pe terenuri agricole sau pe sosele, abandonand de asemenea multe dispozitive explozive de-a lungul tarii. "De la inceputul lui 2019,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul afgan al Apararii a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la o operatiune a fortelor sale contra unor talibani, in sudul tarii, in care ar fi fost ucisi aproximativ 40 de civili, potrivit unor parlamentari locali, relateaza AFP:

- Ministerul afgan al Apararii a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la o operatiune a fortelor sale contra unor talibani, in sudul tarii, in care ar fi fost ucisi aproximativ 40 de civili, potrivit unor parlamentari locali, relateaza AFP:”Ministerul Apararii va ancheta cu privire la acuzatii…

- Cel puțin 35 de civili au murit, iar alți 13 au fost raniți in timpul unui atac desfașurat de forțele Guvernului afgan in provincia Helmand din sudul Afganistanului, au informat luni doi oficiali, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Scenariu cutremurator! ‘Pentru asta a fost executat…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a anunțat ca instituția pe care o conduce are informații potrivit carora peste 1.000 de civili au fost uciși in nordul Siriei in ultimele patru luni, majoritatea in urma unor atacuri ale forțelor pro-Assad, informeaza Al Jazeera, anunța…

- Cel puțin trei civili au fost uciși și peste 16 au fost raniți marți dupa ce doua bombe ascunse in doua motociclete au explodat in orașul Azaz din Siria, care este controlat de trupele rebele susținute de Turcia, au declarat mai mulți martori și o sursa de securitate, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- In urma atacurilor aeriene ale Forțelor Aeriene ruse asupra unui sat din zona Idlib, 13 civili au fost uciși și alți 20 au fost raniți, a anunțat Mustafa Hajj Yusuf, șeful Apararii Civile („Caștile albe”) de la Idlib, potrivit Anadolu. Incidentul a avut loc pe 16 august in satul Khas. Dupa cum rezulta…

- Cel putin 43 de civili au fost ucisi si 51 raniti intr-un atac aerian al fortelor libiene din estul tarii asupra orasului Murzuq, in sud, a declarat luni un oficial local, relateaza Reuters. Forte ale...

- Aproximativ 60 de persoane au murit, mai mult de o suta, inclusiv femei și copii, au fost ranite ca urmare a unor atacuri aeriene susținute in mai multe zone din sudul provinciei siriene Idlib, pe 22 iulie, a anunțat Mark Cutts, adjunctul coordonatorului umanitar regional al Organizației Națiunilor…