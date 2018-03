Siria: Cel mai important convoi cu rebeli a părăsit Ghouta orientală (media de stat) Cel mai important convoi cu rebeli si civili a parasit in noaptea de luni spre marti Ghouta orientala, situata in apropiere de capitala siriana, a anuntat media de stat de la Damasc, potrivit AFP. O suta de autobuze care transporta 6.749 de persoane, dintre care un sfert sunt rebeli, au parasit noaptea trecuta o zona a enclavei controlata de gruparea rebela Faylaq al-Rahman, a indicat agentia oficiala siriana Sana. Aceste evacuari fac parte dintr-un acord incheiat saptamana trecuta intre acest grup islamist si Rusia, aliata a regimului sirian, dupa o operatiune aeriana si terestra a fortelor presedintelui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

