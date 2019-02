Stiri pe aceeasi tema

- O alianta arabo-kurda sustinuta de Washington in Siria a anuntat sambata ca a lansat "batalia finala" pentru a-i elimina pe jihadistii din gruparea terorista Stat Islamic (SI) din ultima lor reduta din estul tarii aflate in razboi, transmite AFP. "Batalia a inceput", a declarat pentru…

- Departamentul american al Apararii pregateste retragerea trupelor din Siria inainte de sfarsitul lunii aprilie, afirma surse oficiale de la Washington citate de Wall Street Journal. Administratia Donald Trump nu a stabilit inca modalitati de protejare a partenerilor kurzi din Siria.…

- Leonora avea 15 ani când a plecat din Germania spre Siria, unde s-a întâlnit cu soțul ei, jihadist în gruparea Stat Islamic (SI). Fugara azi din ultimul bastion al SI în estul sirian, tânara vrea acum sa se întoarca în țara, împreuna cu copiii ei,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a declarat "extrem de ingrijorata" de o "situatie umanitara care se deterioreaza", in tabara de deplasati Al-Hol, in nord-estul Siriei, unde sunt transferati, de mai multe luni, civili care fug din calea confruntarilor armate contra SI, in provincia Deir Ezzor.…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Președintele Emmanuel Macron a declarat joi ca forțele franceze vor continua operațiunile militare în Levant împotriva rețelei teroriste Stat Islamic, în pofida retragerii anunțate a trupelor americane, informeaza postul CNBC. "Retragerea anunțata a aliatului nostru american…

- Retragerea trupelor americane din Siria va fi ”lenta” a reconfirmat luni Donald Trump, reafirmandu-si succesul impotriva Statului Islamic (SI) in regiune, care-i justifica, in opinia sa, aceasta decizie militara, scrie news.ro.”Statul Islamic practic a disparut, noi ne trimitem lent trupele…

- Avioane F-16 au distrus o cladire in care membrii gruparii sunite ultraradicale depozitau armament, provocand moartea a zece dintre ei, a anuntat armata intr-un comunicat. O a doua lovitura aeriana a distrus o cladire in care se aflau 30 de combatanti ai Statului Islamic, a mai precizat sursa citata.…