Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria 'se joaca cu focul', precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere...

- Israelul a reacționat sambata in conflictul cu Siria și Iran, susținand ca cele doua țari „se joaca cu focul”, precizand totodata ca nu dorește o escaladare a conflictului, cu toate ca este pregatit pentru orice eventualitate.

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie Reuters. Alianta a transmis intr-un comunicat ca acuzatiile Israelului conform carora o…

- Israelul a reacționat sambata in conflictul cu Siria și Iran, susținand ca cele doua țari „se joaca cu focul”, precizand totodata ca nu dorește o escaladare a conflictului, cu toate ca este pregatit pentru orice eventualitate.

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria 'se joaca cu focul', precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP. 'Nu dorim o escaladare, dar suntem pregatiti…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva „fortelor pro-guvernamentale din Siria”, ca raspuns la un „atac neprovocat” asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters. Peste 100 de luptatori loiali lui Bashar al-Assad au fost ucisi.…

- Cel putin 74 de civili au murit, marti, in urma unor atacuri aeriene efectuate de fortele regimului Bashar al-Assad in provincia Ghouta de Est, a informat o sursa a apararii civile, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al...

- Senatorul liberal Iancu Caracota a anuntat, vineri, faptul ca PNL va ataca la CCR legile prin care sunt taiate pensiile private si are loc transferul contributiilor, in cazul in care aceste doua acte normative nu vor fi modificate in Parlament. „In actuala sesiune parlamentara PNL va avea o…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Senatul polonez a votat, in noaptea de miercuri spre joi, o lege controversata cu privire la Shoah, menita sa apere imaginea tarii, dar care a iritat Israelul si face obiectul unui serios avertisment american, transmite AFP.

- Comisia Europeana a somat, marti, 30 ianuarie, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, informeaza mediafax. La Bruxelles a avut loc, marți, o reuniune la…

- Nu au avut de-a face cu condiții grele, cu zapezi, ca in alți ani și intervenții ”la foc automat”, dar asta nu inseamna ca angajații de la Direcția de Transporturi nu sunt ”in alerta”, pentru ca, totuși, suntem in plina iarna. Cei de la Direcția Județeana de Transporturi spun ca sunt pregatiți, in permanența,…

- Este vorba de Ionuț Alin Grajdeanu, de 37 de ani, un intreprinzator privat din Barlad, cumnatul lui Petru Maximiuc, adjunctul comandantului IJP Vaslui și fost comisar-șef al Poliției Barlad. Ionuț Alin Grajdeanu este un apropiat al lui Emil Savin, patronul SC Transmir SA. Savin, zis Farmazon sau ”regele…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta, prin Biroul Teritorial Suceava, la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou din Suceava, in legatura cu decesul unei femei in respectiva unitate sanitara. Sesizarea din oficiu și ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art.…

- Se complica ancheta in cazul crimei de la Titu. Familia fetei ucise la coafor de iubitul ei, militar, face acuzatii grave. Rudele Alexandrei sustin ca s-au facut plangeri la politie si ca fata lor a cerut ajutor din cauza ca se temea de barbat pentru comportamentul lui violent. (VEZI SI: Ce a facut…

- Episodul sangeros dintr-un coafor din Titu (Dambovita), care a lasat doi copilasi fara mama, o familie ingrozita si le-a amintit multor romani despre atacul de la Perla, de acum aproape sase ani, ar fi fost cauzat de o gelozie orbitoare. Aceasta a fost prima ipoteza aparuta dupa ce s-a aflat despre…

- Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de purtare abuziva, constand in aceea ca unul dintre jandarmii din dispozitivul desfasurat sambata pentru mentinerea ordinii si linistii publice a agresat fizic una…

- Leul se prabușește în continuare, fara ca cineva sa poata opri acest lucru. Moneda euro era cotata, luni dimineața, la ora 9,30, la valoarea de 4,6641 lei pe piața interbancara. Vineri, la cursul oficial, moneda euro a intrat pe o noua…

- Armata Turciei a lansat sambata noi atacuri asupra militantilor militiei kurde YPG din nordul Siriei, dupa ce a mai lansat atacuri similare in ultimele zile si dupa ce Administratia Bashar al-Assad a avertizat ca va riposta la operatiunile militare ale Turciei, relateaza site-ul postului France 24.

- "Statele Unite incearca sa formeze structuri alternative de autoritate in zone vaste de pe teritoriul Siriei", a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa organizate la Natiunile Unite."Acest lucru se intampla si intra in contradictie cu angajamentele asumate (de Statele…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, le-a cerut membrilor formatiunii sale politice sa sustina, la congresul din 21 ianuarie, negocierile cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, avertizand ca in caz contrar exista riscul organizarii unor alegeri anticipate care ar putea afecta…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, le-a cerut membrilor formatiunii sale politice sa sustina, la congresul din 21 ianuarie, negocierile cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, avertizand ca in caz contrar exista riscul organizarii unor alegeri anticipate care ar putea afecta…

- Administratia Bashar al-Assad a avertizat, joi, Turcia ca va riposta la o eventuala operatiune militara in nord-vestul Siriei, in contextul in care Ankara vrea sa atace grupuri kurde de pe teritoriul sirian, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Regimul de la Teheran isi extinde influenta in Orientul Mijlociu, dar Israelul monitorizeaza cu atentie actiunile iraniene si are agenti inclusiv in Iran, avertizeaza Yossi Cohen, directorul Agentiei israeliene de informatii (Mossad).

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 12 civili, intre care patru copii, au fost ucisi in Siria in raiduri aeriene vizand ultimele redute ale gruparii Statul Islamic in estul tarii, a relatat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Bombardamentele, efectuate duminica seara in provincia…

- Vladimir Putin a afirmat, in mesajul trimis de Anul Nou, ca Rusia "va continua sa ofere toata asistenta necesara Siriei pentru protejarea suveranitatii statului, a unitatii si integritatii teritoriale, promovand procesul de solutionare pe cale pasnica a crizei si sustinand eforturile de relansare…

- Cel putin 136 de civili au fost ucisi in Yemen in zece zile in atacuri aeriene ale coalitiei conduse de Arabia Saudita, a anuntat marti ONU, care a deplans 'intensificarea' acestor actiuni, relateaza AFP. ''Suntem profund ingrijorati de recenta crestere a numarului de civili ucisi sau raniti in Yemen…

- Potrivit observator.tv, anuntul a fost facut de Presedintele Rusiei cu ocazia unei vizite surpriza in aceasta tara, in urma vizitei neanunțate facute de acesta la baza aeriana Hmeimim din provincia siriana Latakia. Cu aceasta ocazie, Vladimir Putin a ordonat inceperea retragerii trupelor rusesti…

- Avioane israeliene au bombardat pozitii militare ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca raspuns la tiruri de rachete din enclava palestiniana, a indicat vineri armata israeliana, citata de AFP.Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, controlata de Hamas, a raportat 14 raniti, scrie agerpres.ro.…

- Cand este cel mai bine sa zbori cu avionul din Cluj 5.000 de pasageri ai companiilor aeriene au fost afectați de in ultimele doua luni de intarzierea unui zbor sau de anularea acestuia in Romania, aeroporturile Henri Coanda și Cluj inregistrand cele mai multe probleme la zboruri. 50 de curse din…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- Statele Unite au avertizat conducerea Coreei de Nord ca va fi „distrusa complet” in cazul starnirii unui razboi, dupa ce Phenianul a mai facut un test cu o racheta intercontinentala si a anuntat ca poate lovi teritoriul american.

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat ca lupta impotriva discriminarii va fi prioritara la Cupa Mondiala din Rusia si a avertizat ca meciurile pot fi abandonate, in cazul producerii unor incidente rasiste, informeaza Reuters."Ne vom asigura ca nu se vor produce incidente si vom avea…

- "Israelul ia in serios amenintarea iraniana. Este o lectie a istoriei noastre. Am spus clar, de mai multe ori, ca nu vom accepta arme nucleare in mainile Iranului. De asemenea, nu vom permite concentrarea fortelor iraniene in apropierea frontierei noastre, in regiunea siriana in general sau oriunde…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși ieri in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.

- Cel putin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, au fost ucisi duminica in Siria de lovituri aeriene efectuate de armata rusa intr-un sat din estul tarii controlat de gruparea Stat Islamic, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, citat de AFP.

- Fortele aeriene ale Egiptului au lansat raiduri asupra unor presupuse ascunzatori ale teroristilor in peninsula Sinai, vineri seara tarziu, dupa ce un atac terorist contra unei moschei s-a soldat cu moartea a cel putin 235 de oameni, au anuntat mass-media locale, informeaza sambata dpa.

- Forțele aeriene americane au atacat pentru prima data mai multe laboratoare de producere a heroinei din Afganistan. Operatiunea desfașurata in noaptea de duminica spre luni, a avut drept scop lichidarea principalei surse de venituri a talibanilor.

- Israelul este pregatit sa coopereze si sa faca schimb de informatii cu Arabia Saudita 'pentru a face fata Iranului', a declarat seful Statului Major israelian, Gadi Eisenkot, intr-un interviu publicat joi, relateaza AFP.'Suntem pregatiti sa facem schimb de experienta si informatii cu tarile…