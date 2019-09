Stiri pe aceeasi tema

- Luptatori ai Hezbollah ''au doborat cu armele necesare o drona israeliana in momentul in care aceasta traversa frontiera palestino-libaneza spre localitatea Ramieh'', in sudul Libanului, potrivit unui comunicat al miscarii siite. 'Drona a fost doborata in afara localitatii si se afla in mainile''…

- Petrolierul iranian aflat in centrul unei crize diplomatice si retinut de mai multe saptamani in Gibraltar a ridicat ancora duminica seara dupa ce autoritatile locale au respins o noua solicitare din partea SUA de a continua sechestrarea navei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit site-ului…

- Guvernul local din Gibraltar a respins duminica o solicitare a SUA de a retine petrolierul iranian care se pregateste sa paraseasca apele sale teritoriale, justificand aceasta decizie prin faptul ca sanctiunile americane nu sunt aplicabile Uniunii Europene, transmite AFP, citata de Agerpres. ''In virtutea…

- Premierul în exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a parut sa confirme, joi seara, ca armata israeliana a lansat un atac cu racheta în sudul Siriei, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel. "Ne aparam permanent", a declarat Benjamin Netanyahu,…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…

- Televiziunea de stat iraniana a informat ca Gardienii Revolutiei au capturat un petrolier strain cu 12 persoane la bord, acuzat de contrabanda cu petrol. Conform presei iraniene, petrolierul transporta ilegal petrolul de la traficantii iranieni catre clienti straini si a fost interceptat la…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte zeci au fost ranite in urma unui atac aerian despre care se crede ca a fost efectuat de forțele siriene asupra unei piețe publice intr-un sat din nord-vestul Siriei, potrivit localnicilor și echipelor de salvare, relateaza Reuters.Localnicii și echipele…

- O racheta scapata de sub control a lovit luni Cipru. Proiectilul de fabricație ruseasca a explodat intr-o zona muntoasa situata la 20 de kilometri de capitala Nicosia. Autoritațile cipriote au catalogat incidentul drept o consecința a disputei dintre Israel și Siria. O explozie urmata de un incendiu…