- Presedintele sirian Bashar al-Assad, a carui tara este marcata de mai multi ani de un razboi civil, a emis luni un decret prin care numeste noi ministri la Aparare, Industrie si Informatii, relateaza televiziunea de stat, potrivit Reuters si DPA.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- Președintele sirian Bashar al-Assad a acuzat Franța ca a susținut varsarea de sange din țara sa, astfel ca nu se afla in poziția de a vorbi despre un acord de pace. Comentariile respective au fost respinse dur de autoritațile de la Paris, care au declarat, la randul lor, ca Assad nu ar fi in masura…

- Bashar al-Assad, presedintele Siriei, a catalogat militiile sprijinite de Washington drept "tradatoare", acuzatii prompt denuntate de Fortele Democratice Siriene (SDF), alianta multi-etnica de militii kurde si arabe sustinuta de coalitia antiterorista coordonata de SUA, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron estimeaza ca razboiul impotriva militantilor retelei teroriste Stat Islamic in Siria se va incheia in luna februarie 2018 si a indemnat regimul Bashar al-Assad si opozitia siriana moderata sa participe la noi negocieri de pace, informeaza site-ul postului France…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP. "Pe 9 decembrie, premierul irakian (Haider al-Abadi) a anuntat victoria…

- Arme furnizate de SUA si de Arabia Saudita gruparilor de opozitie siriene au ajuns frecvent in mainile Statului Islamic (SI), releva un raport publicat joi de Conflict Armament Research (CAR), un grup de monitorizare care a analizat provenienta armelor gasite pe campurile de lupta, transmite Reuters.…

- Bugetul a fost adoptat cu majoritate de voturi, fiind exprimate doar trei voturi impotriva."Bugetul propus asigura conditiile pentru cresterea capacitatii de lupta a marilor (...) unitati militare, potrivit obligatiilor asumate in cadrul NATO in principal, prin accelerarea ritmului de inzestrare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Raidurile aviației ruse au avut loc dupa ce saptamana trecuta președintele Bashar al-Assad a fost primit la Soci de președintele Vladimir Putin, iar acesta din urma a declarat ca exista o „șansa reala” de a pune capat razboiului din Siria.

- Sase bombardiere cu raza lunga de actiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor pozitii ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anuntat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele tintite se afla atat…

- Presedintele rus Vladimir Putin ii reuneste miercuri, la Soci, pe omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, pentru a 'lucra la reglementarea pe termen lung a conflictului sirian', cu cateva zile inaintea reluarii negocierilor la Geneva, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a informat marti pe omologul sau american Donald Trump despre rezultatele discutiei pe care a avut-o in urma cu o zi cu liderul sirian Bashar al-Assad, in care acesta s-a pronuntat pentru alegeri parlamentare si prezidentiale, anunta Kremlinul, citat de AFP.

- Hotararea a fost luata in urma tensiunilor provocate de instalarea unui sistem THAAD, de aparare impotriva rachetelor balistice, pe teritoriul sud-coreean. Acordul bilateral, denumit SOFA, isi propune sa dezvaluie informatii despre cei 28.500 de membrii in serviciu, care se afla in Coreea…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. "Vladimir Putin a purtat…

- Presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a afirmat vineri ca provincia Afrin, din nord-vestul Siriei, trebuie eliberata de militiile kurde YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), adaugand ca tara sa este dezamagita de faptul ca SUA 'nu-si tin o mare parte din promisiuni' si ca nu doreste aceeasi experienta…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AFD) a pledat joi pentru repatrierea a jumatate de milion de refugiati sirieni care traiesc in Germania, apreciind ca razboiul din Siria este aproape de sfarsit si reamintind ca presedintele Bashar al-Assad i-a chemat pe sirienii fugiti din…

- Președintele francez vrea ca, prin sprijinul Moscovei, ''accesul umanitar sa fie garantat și efectiv in cel mai scurt timp, in special in Ghouta de Est, unde sute de mii de persoane sunt intr-o situație foarte grea'', a indicat președinția intr-un comunicat. Ghouta de Est este unul dintre…

- R. Moldova va continua colaborarea cu NATO, iși va consolida capacitatile sistemului national de aparare in sensul anticiparii, prevenirii si contracararii amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii statului, in special a celor cu caracter hibrid, va perfectiona sistemul national de management…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 30 octombrie, la sediul M.Ap.N., o intrevedere cu presedintele Comisiei de securitate nationala, aparare si ordine publica din Parlamentul Republicii Moldova, Roman Botan. Agenda discutiilor a inclus subiecte referitoare la colaborarea bilaterala…

- Fostul ministru german al Finantelor Wolfgang Schauble a fost ales presedinte al Bundestagului marti, in prima sesiune a noii Camere inferioare a Parlamentului de dupa alegerile legislative de la 24 septembrie, relateaza Reuters.

- Curtea Constituționala (CC) va examina astazi sesizarea depusa de catre Guvern privind constatarea circumstanțelor care justifica instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova. Ședința va începe la 12:00. Amintim ca ieri, Guvernul a expediat o sesizarea…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova (CCM) discuta vineri, de la ora 12:00, sesizarea depusa de Guvern privind constatarea circumstantelor care justifica instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, anunta Deschide.md. Argumentul principal adus de Guvern in sustinerea…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova (CCM) va examina vineri, 20 octombrie 2017, ora 12:00, sesizarea depusa de catre Guvern privind constatarea circumstanțelor care justifica instituirea interimatului funcției de Președinte al Republicii Moldova, scrie deschide.md. Argumentul principal…

- Curtea Constituționala a decis, astazi, ca președintele R. Moldova nu are drept de veto in ceea ce privește numirea in funcție a unui membru al Cabinetului de Miniștri, propus de prim-ministru. Potrivit Curții, in cazul in care președintele republicii nu dorește sa semneze decretul de numire a unui…

- Curtea Constituționala a decis ca președintele R. Moldova nu are drept de veto in ceea ce privește numirea in funcție al unui membru al Cabinetului de Miniștri, propus de prim-ministru. Potrivit Curții, in cazul in care președintele republicii nu dorește sa semneze decretul de numire al unui ministru,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis de cand i-a trimis propunerile de ministri si a spus ca va discuta azi cu seful statului in contextul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), fara a avea insa programata o intalnire separata…

- Luni, premierul Mihai Tudose trimite la Palatul Cotroceni propunerile de numire a noilor ministri votati saptamana trecuta de conducerea PSD: Paul Stanescu – ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe – ministru al Transporturilor si Marius Nica – ministru delegat pentru Fondurile Europene. Președintele…

- Presedintele american Donald Trump ar putea sa efectueze o vizita in zona demilitarizata (DMZ) care desparte Coreea de Nord si Coreea de Sud, una dintre cele mai militarizate zone din lume, in pofida numelui ei, in cadrul unei vizite prevazute luna viitoare in Coreea de Sud, potrivit agentiei sud-coreene…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit cu echipa sa de securitate nationala pentru a discuta optiuni privind un raspuns la o eventuala agresiune din partea Coreei de Nord si privind amenintarea nucleara nord-coreeana, a anuntat marti Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Ministrul israelian al apararii a declarat marti ca presedintele Bashar al-Assad castiga razboiul civil din Siria si a cerut o mai mare implicare a Statelor Unite, in timp ce aliatii Damascului, Iranul si Hezbollahul libanez, obtin victorii pe teren, relateaza Reuters.Comentariile lui Avigdor…