Siria: Armata rusă anunţă o încetare unilaterală a focului la Idleb începând de sâmbătă Un acord a fost incheiat in vederea "unei incetari unilaterale a focului din partea fortelor guvernamentale siriene incepand cu ora 06:00 pe 31 august", se arata intr-un comunicat al Centrului rus pentru reconciliere in Siria.



"Centrul rus pentru reconciliere cheama comandantii gruparilor armate sa renunte la provocari si sa se alature procesului de reglementare pasnica in zonele pe care le controleaza", se arata in continuare.



Dupa mai multe luni de bombardamente intense de catre aviatia rusa si siriana, fortele presedintelui Bashar al-Assad au inceput pe 8 august o ofensiva…

Sursa articol: dcnews.ro

