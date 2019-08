Siria: Apărarea antiaeriană a lansat atacuri asupra unor ''rachete israeliene'' în apropiere de Damasc (media) Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat sambata seara in actiune pentru a contracara ''rachete israeliene'' care vizau imprejurimile capitalei Damasc, a anuntat o sursa militara citata de media de stat si care a dat asigurari ca majoritatea au fost doborate inainte de a-si atinge tintele, relateaza AFP. Un corespondent al AFP la Damasc a auzit mai multe explozii puternice inainte ca agentia oficiala de stiri Sana sa anunte ca ''apararea antiaeriana a doborat tintele inamice pe cerul Damascului''. Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO) a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

