Siria: Ankara acuză UE de 'protejarea teroriştilor' 'Faptul ca UE adopta o abordare care protejeaza elemente teroriste este inacceptabil', a declarat Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, in care 'condamna si respinge in bloc' criticile UE. 'Din cauza acestei atitudini pe cat de ilegale pe atat de partinitoare, ne vom revizui serios cooperarea cu UE in anumite domenii', mentioneaza comunicatul MAE turc, fara alte precizari. In finalul unei reuniuni la Luxemburg, ministrii de externe din tarile membre ale Uniunii Europene au adoptat o declaratie in care critica ofensiva militara declansata la 9 octombrie de Turcia in nord-estul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana va trimite trupe în nordul tarii, în "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva împotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, scrie Agerpres, citând France Presse.Agentia nu…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana vor discuta luni despre ofensiva militara lansata de Turcia impotriva militiilor kurde din nordul Siriei si vor dezbate posibilitatea de a impune sanctiuni Ankarei, dupa ce au solicitat deja autoritatilor turce sa puna capat incursiunii din cauza impactului…

- "Olanda a decis acum sa suspende toate cererile de licenta pentru exportul de material militar spre Turcia", asteptand sa vada cum va evolua situatia, a precizat ministerul. "Le cerem celorlalte tari membre ale Uniunii Europene sa faca la fel", a declarat vicepremierul olandez Hugo de Jonge,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Ankara pentru a-l informa in legatura cu lansarea atacului asupra populației kurde din Siria, la scurt timp dupa anunțul oficial al președintelui Erdogan privind inceperea acțiunii militare, relateaza agenția Reuters,…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…

- Turcia spune ca masurile punitive ale Uniunii Europene impotriva sa "nu vor afecta in niciun fel" activitatile de foraj ale Ankarei in estul Mediteranei, in largul Ciprului, relateaza DPA. Ministerul de Externe turc a transmis marti ca actiunile blocului comunitar "arata cat de multe prejudecati are…