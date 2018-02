Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american a aprobat declasificarea unei note confidentiale redactate de republicanii din Congres si care justifica aceste critici, detaliind, in opinia lor, un abuz de putere al FBI odata cu punerea sub ascultare a unui membru al echipei sale de campanie inainte de alegerile din noiembrie…

- Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel mai mult este posibilitatea ca de curand sa fi fost folosit gaz sarin". Totusi, a adaugat el, SUA nu dispun deocamdata de dovezi in sustinerea acestei ipoteze. Opțiunea…

- Seful diplomatiei turce a cerut sambata Statelor Unite sa isi retraga "imediat" fortele militare desfasurate la Manbij, oras din nordul Siriei controlat de o militie kurda impotriva careia Ankara a lansat o ofensiva, scrie AFP.

- Regimul de la Damasc trebuie sa intervina pentru a impiedica aviatia turca sa survoleze districtul Afrin, din nordul Siriei, a afirmat joi, pentru AFP, un responsabil al acestei enclave controlate de kurzi si bombardata de sase zile de Ankara. "Statul sirian (...), cu toate mijloacele de care dispune,…

- Regimul sirian a negat inca o data miercuri ca a recurs la arme chimice in conflict, dupa acuzatii impotriva fortelor sale in legatura cu un atac chimic asupra unei enclave a rebelilor in apropiere de Damasc, transmite AFP. "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea…

- In urma demersurilor complexe susținute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la data de 21 ianuarie 2018 au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Siria, prin Liban, a unui grup format din sase cetateni romani si un membru de familie, cetatean sirian.…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- MAE a precizat, marti, ca in urma demersurilor complexe sustinute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe, la data de 21 ianuarie au fost finalizate procedurile de repatriere din Siria, prin Liban, a unui grup de sase cetateni romani si un membru de familie, cetatean sirian. Cu…

- „Cu sprijinul Echipelor Consulare Mobile ale misiunilor diplomatice romane de la Damasc si Beirut, grupul a parasit teritoriul sirian la data de 20 ianuarie 2018 pe cale terestra catre Liban, de unde si-a continuat deplasarea catre Romania, pe cale aeriana, pe ruta Beirut – Otopeni", potrivit unui…

- Aceste sanctiuni intervin in conditiile in care la Paris urmeaza sa se reuneasca tot marti oficiali din circa 30 de tari, in prezenta sefului diplomatiei americane Rex Tillerson, pentru a-i sanctiona pe oficialii responsabili de atacuri chimice in Siria si a riposta astfel la un veto rus impus la…

- Directorul sportiv al echipei de hochei pe gheata a Statelor Unite, Jim Johannson, a încetat din viata duminica, în somn, la vârsta de 53 de ani, cu trei saptamâni înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP. "Suntem…

- Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina la Fort Irwin, un centru de antrenament in California, de altfel unul dintre marile centre de instruire ale fortelor armate ale Statelor Unite, a relatat Fox News. O ancheta a fost deschisa pentru stabilirea cauzelor acestui…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea armelor chimice…

- Guvernul sirian planuieste sa participe la o conferinta sponsorizata pe tema pacii a Organizatiei Natiunilor Unite care va avea loc saptamana viitoare in Viena, a spus, joi, reprezentantul acestei tari la ONU, scrie Reuters. In cadrul unei conferinte de presa care a avut loc in Damasc, Ramzy Ezzeldin…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a sesizat Alianta Nord-Atlantica in legatura cu initiativa Statelor Unite de a infiinta un contingent kurd in Siria, pe care liderul turc il considera "armata terorista", informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Fortele guvernului sirian si aliatii acestora au ucis cel putin 85 de civili de la 31 decembrie in atacuri intensificate impotriva enclavei controlate de rebeli din regiunea Ghouta de est, a anuntat miercuri Inaltul reprezentant al ONU pentru drepturile omului, Zeid Raiad al-Hussein, relateaza Reuters.…

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite a adoptat marti o rezolutie de sustinere a manifestantilor iranieni din ultimele saptamani, relateaza AFP. Congresmenii au adoptat textul aproape in unanimitate, cu 415 voturi pentru si numai doua contra. Rezolutia declara sprijinul Congresului…

- Evacuarea civililor grav bolnavi din regiunea Ghouta de Est din Siria, controlata de rebeli si asediata de fortele regimului, a continuat miercuri seara, cand 12 pacienti, in majoritate copii, au parasit zona, fiind transportati spre spitale din Damasc, transmite AFP, notand ca un responsabil al…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Desi regimul de la Damasc nu a luat masuri suficiente pentru a opri miscarile militantilor retelei extremiste Stat Islamic aflati pe teritoriul sau, coalitia antiterorista coordonata de SUA nu intentioneaza sa bombardeze teroristi din aceste zone, a declarat un oficial din cadrul coalitiei.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugand ca procesul de pace in Siria nu poate continua atat timp cat acesta ramane liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe.…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- Emisarul presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, Aleksandr Lavrentiev, a declarat joi, la Astana, ca in prezent nu exista niciun motiv pentru ca fortele SUA sa mai ramana in Siria, transmite Reuters. Oficialul rus, care se afla in capitala kazaha Astana pentru o noua runda de negocieri de…

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat Kremlinul. Iesind in fata presei, purtatorul de cuvant al...

- În ultima perioada, reprezentanții DNA au lansat tot felul de acuzații împotriva modificarilor legilor justiției. La o simpla analiza a proiectelor de lege, se poate vedea clar cum toate acuzațiile sunt niște minciuni. DNA acuza ca transpunerea Directivei UE 2016/343 în legislația…

- Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de semnalizare pentru a avertiza aeronave militare ruse care au patruns neautorizat intr-o zona de interdictie aeriana din Siria, afirma oficiali americani. Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de…

- Autoritațile ruse au blocat marți site-urile organizațiilor straine active in Rusia, desemnate drept ”indezirabile” pe teritoriul rus, printre care cel al mișcarii politice Open Russia (Rusia deschisa) a fostului oligarh in exil Mihail Hodorkovski, dar și al Fundatiei „Black Sea Trust for Regional Cooperation”…

- Departamentul de Stat al SUA va incepe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, intarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza AFP. Decizia presedintelui…

- Un pilot sirian a fost ars de viu de teroriștii ISIS. Teroriștii din Statul Islamic au publicat pe internet o inregistrare infioratoare in care ard de viu barbatul, la aproximativ 18 luni de la capturarea lui. Azzam Eid a fost capturat in aprilie 2016, dupa ce teroriștii i-au doborat MiG-ul pe care…

- Copiii din Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli si aflata sub asediu la periferia capitalei Damasc, se confrunta in prezent cu cea mai grava criza de malnutritie din Siria de la inceputul razboiului in 2011, a anuntat miercuri UNICEF, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ‘Un studiu efectuat in…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un ''acord de dezescaladare'', a anunțat marți emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP și Reuters. ''Tocmai am…

- Serban Nicolae, senator PSD, a declarat marti despre comunciatul oficial postat pe site-ul Departamentului de Stat al SUA ca "nu este asumat" si ca "nu apare foarte clar daca este o pozitie a Statelor Unite". Nicolae a mai spus ca asemenea pozitii "duc la exacerbarea sentimentelor anti-americane in…

- Generalul John E. Hyten, comandantul fortelor strategice americane, care controleaza arsenal nuclear al Statelor Unite (STRATCOM), a afirmat ca, in eventualitatea unui ordin al presedintelui Donald Trump privind lansarea unui atac nuclear, nu il va executa daca va aprecia ca acesta este "ilegal". "Unii…

- Pentru prima data dupa 40 de ani, Congresul american ia in discuție capabilitatea unui președinte de a gestiona armele nucleare, scrie BBC News. Comitetul pentru Relații Externe al Senatului american a inceput audierile pentru a stabili autoritatea președintelui de a ordona și a folosi armele nucleare.…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut Rusiei și Statelor Unite sa-și retraga trupele din Siria pentru a purcede la o soluționare politica a crizei. „Se spune ca criza nu se rezolva pe cale militara. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi politica. Haideți sa cautam impreuna…

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…

- Vizita lui Donald Trump in Seul este insoțita de o impresionanta mișcare a forțelor militare americane la granița cu Coreea de Nord, acesta fiind modul prin care președintele american a decis sa-și afișțeze puterea militara, scrie CNN. In zilele urmatoare, trei portavioane americane, insoțite de distrugatoare…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…